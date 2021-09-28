Sydney, 2021年10月1日, AEST (ABN Newswire) - 清洁锂开发企业Lake Resources NL(LKE.AX)(FRA:LK1)(OTCMKTS:LLKKF)谨通告，本公司将依据澳大利亚证券投资委员会(ASIC)于2020年5月13日所发布的、文件日期为2020年5月15日的ASIC指导(第2020/451号文件)，将其经审计的截至2021年6月30日的财年账目的提交日期延至2021年10月底之前。2020年11月25日的第2020/1080号《ASIC公司(修订)文件》以及2021年4月26日的第2021/315号《ASIC公司(修订)文件》(简称"ASIC救济修订")已延长第2020/451号文件的效期。
初步未经审计账目
初步未经审计账目
由于新冠疫情对包括公司运营地点在内的诸多事项加以限制，本公司需额外时间来安排审计和其它工作。
本通告随附公司截至2021年6月底的财政年度的初步未经审计账目。
本公司如获悉未经审计的账目与经审计的账目存在重大差异，将立即向市场公告。
欲查看报告，请访问：
https://abnnewswire.net/lnk/G8217SQQ
内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
|
|
Link: LKE：AU 初步未经审计财务报告相关企业
Lake Resources NL