Sydney, 2021年10月21日, AEST (ABN Newswire) - 清洁锂开发企业Lake Resources NL(LKE.AX)(FRA:LK1)(OTCMKTS:LLKKF)邀请投资者收听董事总经理Steve Promnitz于10月21日星期四在未来能源会议上发表的虚拟演示报告，国会议员Angus Taylor阁下作为嘉宾也在此次会议上发言。
在未来能源会议上做演示报告
在未来能源会议上做演示报告
投资者还可在Viriathus Capital的未来能源会议和Red Cloud公司的啤酒节上收听此次报告的重播。
您可点击以下链接登记参加Red Cloud公司的啤酒节会议：
https://www.redcloudfs.com/oktoberfest2021/
全球发达国家已制定多项朝着零碳未来迈进的协议和倡议。未来能源会议是这些公司面向该行业投资者的一个展示平台。演示报告中通报了 Lake 公司的最新进展，讲述该公司通过使用清洁的直萃锂，以可扩展的规模和卓越的环境、社会和治理优势生产优质锂，为电动汽车电池供应链提供优质、高利润的解决方案。
请点击以下链接观看演示报告：
https://abnnewswire.net/lnk/7YXE643F
内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
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Link: LKE:AU在未来能源会议上做演示报告相关企业
Lake Resources NL