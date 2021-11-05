Sydney, 2021年11月3日, AEST (ABN Newswire) - 清洁锂开发企业Lake Resources NL (LKE.AX) (FRA:LK1) (OTCMKTS:LLKKF)任命Gautam Parimoo先生为首席运营官，加强了其阿根廷管理团队。
任命首席运营官推动发展
任命首席运营官推动发展
他的直接职责是推动该公司的卡奇(Kachi)锂盐水项目从可行性研究进展到建设施工及调试，再推进到稳定生产。
Gautam在加入Lake公司之前是一位成功的项目总监，他曾领导过南美几个大型项目的研究、建设、预生产及启动。这些项目包括Collahuasi三期扩建(嘉能可-英美资源公司-三井物产)、Mina Justa绿地建设(Marcobre)和Yanacocha硫化物项目(纽蒙特)等。
"他在拉美工作了超过25年，能说流利的西班牙语。他有电气工程背景(塔帕尔大学)，是认证的六西格玛黑带(Qualtec)和项目管理专家(澳大利亚项目管理学院)。
" Gautam提出了一种经过慎重考量的、注重合作的项目开发方式，他在南美有丰富经验，特别是在处理当地社区和当地参与方面。" Lake公司总经理Steve Promnitz先生说。
"在Lake向着实现可持续发展目标的推进的过程中，他的这些经验非常宝贵，将推动卡奇项目进入大规模锂生产的阶段。"
Promnitz先生说，由于当前对于可持续方式生产的电池级锂产品的需求日趋旺盛，Lake公司正继续扩大团队，推进清洁锂的发展。COP26会议以及全球范围内的交通能源电气化和去碳化风潮，都凸显对此类产品的需求。
内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
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