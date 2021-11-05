Sydney, 2021年11月11日, AEST (ABN Newswire) - 清洁锂开发商Lake Resources NL (LKE.AX) (FRA:LK1) (OTCMKTS:LLKKF)将于11月12日星期五上午10点45分(布里斯班)、11点45分(悉尼)、8点45分(珀斯、香港) 在努沙(Noosa)矿业大会上发表演讲。该演讲是电池材料和可再生能源会议的一个主题。
2021年11月12日在努沙会议上演讲
2021年11月12日在努沙会议上演讲
努沙矿业大会在2021年11月10日星期三至12日星期五在Noosa Peppers和网上举行。请现在点击以下链接注册：
https://www.noosaminingconference.com.au
北美的投资者请注意，Steve Promnitz将在美国东部时间11月10日星期三上午11.30，在"OTC市场的关键金属会议"上发表演讲。可在以下网址看到重播：
https://www.abnnewswire.net/lnk/8D8E00D7
演讲将讲述关于Lake公司如何通过使用清洁的直萃锂技术，生产优质的锂产品，为电动车电池供应链提供高质量和高利润的解决方案，演讲还将提供有关支持项目进入投产阶段的意向性资金的详清。
内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
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Lake Resources NL