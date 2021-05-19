Brisbane, 2021年11月24日, AEST (ABN Newswire) - NOVONIX Limited (NVX.AX) (FRA:GC3) (OTCMKTS:NVNXF) 表示，昨天 NOVONIX 与美国能源部长 Jennifer M. Granholm 以及联邦、州和地方官员一起庆祝我们新工厂的开业在查塔努加。
NOVONIX 河畔设施正式开业
NOVONIX 河畔设施正式开业
新设施将生产长寿命电池所需的高纯度和高稠度阳极材料，特别是电动汽车和类似存储应用。
NOVONIX Limited 宣布于 2021 年 6 月 23 日收购位于田纳西州的查塔努加工厂，现称为 NOVONIX Riverside 工厂。
内容关于 NOVONIX Ltd
NOVONIX Ltd (ASX:NVX) (FRA:GC3) (OTCMKTS:NVNXF) 是一家为全球锂离子电池行业提供高性能材料、设备和服务的综合开发商和供应商，在美国和加拿大开展业务，并在 超过 14 个国家。 NOVONIX 的使命是支持锂离子电池技术的全球部署，以实现更清洁的能源未来。
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NOVONIX Ltd