Brisbane, 2021年11月29日, AEST (ABN Newswire) - Central Petroleum Limited (CTP.AX) (FRA:C9J) (OTCMKTS:CNPTF) 已通过一家全资子公司签署了一份新的天然气供应协议（"GSA"），为通过与 Macquarie Mereenie Pty Limited ("MM") 的背靠背 GSA，北领地的电力和水务公司 ("PWC")。
签署新的 NT 天然气供应协议，最多可供应 3.15 PJ
签署新的 NT 天然气供应协议，最多可供应 3.15 PJ
Central 的天然气将与 MM、NZOG Mereenie Pty Ltd（"NZOG"）和 Cue Mereenie Pty Ltd（"Cue"）拥有的现有 Mereenie 天然气供应合并，向 PWC 供应总共 12.6 PJ。
该天然气将在 2022 年 1 月 1 日开始的四年期限内供应，将在 2021 年 Mereenie 开发活动之后最近上线的部分增加的产量商业化。
GSA 用于稳定的天然气供应，有照付不议的规定和固定价格，受年度 CPI 上涨影响。
定价反映了强劲的市场条件，预计将在未来 4 年提高 Central 的平均实现的现场组合天然气价格。
新的供气协议
Central 今天宣布，自 2022 年 1 月 1 日起，已与 MM 执行了一项新的 GSA，为期四年，最多可提供 3.15 PJ 的"固定"天然气供应。 GSA 用于固定天然气供应，有照付不议的规定和固定价格受年度 CPI 上涨影响。 GSA 将在 2021 年 Mereenie 开发活动之后上线的部分增加产量商业化，该活动已钻探了两口新的生产井，并重新完成了四口现有井。
根据 GSA 供应的天然气将与来自 MM、NZOG 和 Cue 的现有 Mereenie 天然气供应汇总，以便在四年期限内向 PWC 交付多达 12.6 PJ。
GSA 已被构建为单独销售的背对背 GSA，MM 以支持主 GSA，该主 GSA 已作为最终客户首先在 MM 和 PWC 之间输入。
Central 期待在不久的将来获得 ACCC 的联合营销授权，以促进 Mereenie 油田的供应量增加。
GSA 下的场外定价反映了强劲的市场状况，预计将在未来 4 年对 Central 的平均组合天然气价格产生积极影响。 GSA 不需要天然气运输，因为 Central 将从 Mereenie 或 Palm Valley 交付点将天然气直接输送到 Amadeus 天然气管道。
从 2022 年开始，Central 将继续销售额外的天然气。
内容关于 Central Petroleum Limited
Central Petroleum Limited (Central) 是一家在澳大利亚证券交易所上市的新兴澳大利亚石油和天然气生产商 (ASX:CTP)。在我们短暂的历史中，Central 已发展成为北领地 (NT) 最大的陆上天然气生产商，为北领地和更广泛的澳大利亚东海岸市场的工业客户和高级天然气分销商供应产品。
Central 的定位是成为重要的国内能源供应商，其勘探和开发计划涵盖昆士兰和北领地 180,000 平方公里的矿权，其中包括一些澳大利亚已知的最大的陆上常规天然气前景。 Central 还与澳大利亚天然气基础设施集团 (AGIG) 签署了谅解备忘录，以将拟议的 Amadeus 至 Moomba 天然气管道推进至最终投资决策。
我们还在寻求开发 Range 天然气项目，这是一个位于昆士兰苏拉特盆地已证实 CSG 气田之间的新气田，拥有 135 PJ（净至中部）的待开发 2C 或有资源。
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