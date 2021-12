钻探结果提前验证项目

Sydney, 2021年12月1日, AEST (ABN Newswire) - 新兴锂生产商 Sayona Mining Limited ( SYA.AX ) (FRA:DML) (OTCMKTS:SYAXF) 已完成其 Authier Lithium 项目的新钻探计划,结果进一步增强了公司对魁北克项目。强调- 在魁北克 Authier Lithium 项目完成了 25 个钻孔,结果包括 9m @ 1.46% Li2O;在资源和计划矿区以西确定锂伟晶石矿化- 完成了 3 个额外的后续钻孔以填充新的矿化,分析结果待定- 钻探建立了对 Authier 锂资源基地质量和扩张潜力的信心- 截至 11 月 30 日,Sayona 晋升为 MSCI 全球小型股指数,在北美锂需求增加的情况下提高了全球机构投资者的意识。一项 25 孔、3,908m 的金刚石钻探计划已根据收到的前 22 个孔的结果进行。钻探由 Les Forages Pikogan 进行,他是 Pikogan (First Nation Abitibiwinni) 的 Algonquin Abitibiwinni 社区的成员,展示了 Sayona 对原住民社区的承诺。钻孔 AL-21-14 位于 Authier 资源和潜在露天矿以西 250m 处,从 144.9m 深度返回锂辉石伟晶岩,分析结果为 9m @ 1.46% Li2O。已经完成了三个额外的钻孔以填充这个新的矿化区域,分析结果待定。Sayona 董事总经理 Brett Lynch 对结果表示欢迎,他说:"我们对 Authier 的最新一轮钻探感到鼓舞,这表明该关键项目有进一步扩大资源的潜力。"随着未来一年我们的魁北克项目计划进行更多勘探钻探,我们期待增加我们的锂资产基础,以支持北美加速脱碳的进程。"在 Authier 完成的 2021 年第一阶段钻探活动共计 25 个钻孔,总长度为 3,990m,钻探目标为五个区域。下图中显示了钻铤,表 1* 中详述了锂截距。在 Authier Footwall Dyke 目标,钻孔 AL-21-001 到 AL-21-008 被钻孔以测试资源区下方的下盘伟晶岩。这些钻孔穿过资源包层,与主要 Authier 岩脉内的预期矿化相交,但在目标下盘位置仅识别出弱发育或缺乏伟晶岩。在 Authier North 目标,完成了从 AL-21-010 到 AL-21-012 的三个孔,并与伟晶岩相交,最大矿化截距为 2.5m @ 0.66% Li2O,从 AL-21- 孔的 83.1m 深度开始011.尽管品位较低,但这一结果是该租赁区域内锂矿化伟晶岩的第一个证据,位于资源区西北部 200m 处,需要进一步钻探以进行跟进。由于与潮湿条件相关的进入问题,用于测试北部伟晶岩西部延伸的四个计划孔的钻探被推迟到冬季。孔 AL-21-14 位于 Authier 计划的露天矿以西 250m 处,从 144m 深度返回锂辉石伟晶岩,分析结果为 9m @ 1.46% Li2O。三个额外的孔,AL-21-023 到 AL-21-025 随后完成,以填充这个新的矿化区域。这些填充孔的分析结果正在等待中。在测井过程中注意到,在两个钻芯中发现了锂辉石伟晶岩(见表 1*)。 AL-21-014 中的矿化是令人鼓舞的,因为它是在 Beaver 断层以西发现的第一个矿化,这是一个东北向结构,分割并取代了西部资源区。一旦收到所有结果,将计划进一步钻探以确定是否可以确定一致的矿化以进行资源评估。在资源的东部,孔 AL-21-17 和 AL-21-018 与厚达 40m 的主要伟晶岩岩脉相交。从 AL-21-017 孔的 37.9m 深度返回了 3.4m @ 1.02% Li2O 的最佳结果,表明在计划露天矿以东的浅层有较窄的矿化伟晶岩。Far West 和 Far North 目标的 AL-21-019 至 AL-21-022 孔没有与任何重要的矿化区相交。额外工作将在收到化验结果后计划在 Authier 进行后续钻探,优先工作包括:- 更新资源估计;- 更新了最终可行性研究;和- 将新数据与 Sayonaes Abitibi 锂中心整合。Authier 计划的额外工作增加了公司在魁北克的其他锂项目的未来一年勘探计划,包括最近收购的 Moblan 和北美锂项目。推广到 MSCI 全球小型股指数总部位于美国的 MSCI Inc. 已宣布 Sayona 晋升为 MSCI 全球小型股指数,自 2021 年 11 月 30 日停业起生效。此次促销是在 Sayona 市场价值强劲增长的时期之后进行的,该公司在魁北克成功扩张以建立北美领先的锂资产基地。MSCI 世界小盘股指数(美元)涵盖 23 个发达市场的小盘股代表,包括澳大利亚、英国、加拿大、日本、美国和一些欧洲国家。截至 2021 年 10 月,该指数拥有 4,419 只成分股,涵盖了每个国家自由流通量调整后市值的 14% 左右。Sayona 被纳入该指数预计将进一步引起全球机构投资者的兴趣,尤其是来自北美、欧洲和亚洲的机构投资者。*要查看表格和数字,请访问:内容关于 Sayona Mining LtdSayona Mining Limited (ASX:SYA) (OTCMKTS:SYAXF) 是一家在澳大利亚证券交易所上市的 (SYA) 公司,专注于采购和开发制造锂离子电池所需的原材料,以用于快速增长的新兴绿色技术领域.该公司在加拿大魁北克省和西澳大利亚州拥有锂矿项目。请访问我们的网站 www.sayonamining.com.au