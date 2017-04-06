Perth, 2021年12月1日, AEST (ABN Newswire) - Wiluna Mining Corporation Limited (WMC.AX) (FRA:NZ3) (OTCMKTS:WMXCF) 很高兴在 2021 年 12 月 2 日星期三伦敦矿业和货币会议上提供公司执行主席 Milan Jerkovic 先生的演讲.
演示文稿 - 伦敦矿业与金融
演示文稿 - 伦敦矿业与金融
要查看演示文稿，请访问：
https://abnnewswire.net/lnk/GIFKRU22
内容关于 Wiluna Mining Corporation Ltd
Wiluna Mining Corporation (ASX:WMC) (OTCMKTS:WMXCF) 是一家位于珀斯的在澳大利亚证券交易所上市的金矿公司，控制着西澳北部金矿区 Yilgarn Craton 超过 1,600 平方公里的土地。 Yilgarn Craton 拥有超过 3.8 亿盎司的历史和当前的黄金储量，使其成为世界上最多产的黄金地区之一。公司拥有 Wiluna 黄金业务的 100% 股权，该业务的定义资源量为 804 万盎司，重量为 1.67 克/吨 au。 2019 年 5 月，一个新的高技能管理团队接管了公司，并制定了一个明确的计划，以利用 Wiluna Gold 业务的数百万盎司潜力。
|
|
Link: WMC:AU 演讲 - 伦敦矿业与金融相关企业
Wiluna Mining Corporation Ltd