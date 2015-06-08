Sydney, 2021年12月3日, AEST (ABN Newswire) - Magnis Energy Technologies (MNS.AX) 和未上市的绿色科技公司 C4V 正在纽约州开发 iM3NY，这是一家电池超级工厂，半自动电池生产即将开始。该工厂将在 2022 年中期实现完全自动化，将采用大数据、人工智能和智能自动化，以降低制造一些世界上最环保电池的成本。技术风险很低，因为 C4V 的专有电池化学物质已通过约 60 方的认证，并且是美国国防部和美国能源部供应链的一部分。主要风险包括执行和扩展风险。然而，iM3NY 的 CEO 是团队的高级成员，这让 Giga Nevada 上线。 iM3NY 目前已完成约 40%，按计划完成且预算不足。产能计划包括到 2030 年的 32GWh。出于估值目的，我们以较慢的速度增加 iM3NY。
高级分析师研究报告
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内容关于 Magnis Energy Technologies Limited
Magnis Energy Technologies Limited (ASX:MNS) (OTCMKTS:MNSEF) (FRA:U1P) 参与并在电气化供应链的多个方面进行战略投资，包括绿色认证锂离子电池的制造、领先的电池技术和高品质、高性能的负极材料。该公司的愿景是实现、支持和加速绿色能源转型，这对于采用电动汽车和可再生能源存储至关重要。
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