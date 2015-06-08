  

查看其它语言版本 948 135 120 106 93 91 38 22 20 18 
高级分析师研究报告
高级分析师研究报告
Sydney, 2021年12月3日, AEST (ABN Newswire) - Magnis Energy Technologies (MNS.AX) 和未上市的绿色科技公司 C4V 正在纽约州开发 iM3NY，这是一家电池超级工厂，半自动电池生产即将开始。该工厂将在 2022 年中期实现完全自动化，将采用大数据、人工智能和智能自动化，以降低制造一些世界上最环保电池的成本。技术风险很低，因为 C4V 的专有电池化学物质已通过约 60 方的认证，并且是美国国防部和美国能源部供应链的一部分。主要风险包括执行和扩展风险。然而，iM3NY 的 CEO 是团队的高级成员，这让 Giga Nevada 上线。 iM3NY 目前已完成约 40%，按计划完成且预算不足。产能计划包括到 2030 年的 32GWh。出于估值目的，我们以较慢的速度增加 iM3NY。

查看研究报告，请访问：
https://abnnewswire.net/lnk/6KIBV833


内容关于 Magnis Energy Technologies Limited

Magnis Energy Technologies Limited (ASX:MNS) (OTCMKTS:MNSEF) (FRA:U1P) 参与并在电气化供应链的多个方面进行战略投资，包括绿色认证锂离子电池的制造、领先的电池技术和高品质、高性能的负极材料。该公司的愿景是实现、支持和加速绿色能源转型，这对于采用电动汽车和可再生能源存储至关重要。

 


联络
Frank Poullas
Executive Chairman
Ph: +61 2 8397 9888
www.magnis.com.au



相关企业

Magnis Energy Technologies Limited              

ABN Newswire 本页浏览人次:  (自发布以来: 91) 
相关业界新闻

金融采矿Graphite

查看其它语言版本 948 135 120 106 93 91 38 22 20 18  (1591)

RELATED VIDEO

Frontier Resources (ASX:FNT)在巴布亚新几内亚发现大规模金矿体系黑金环球控股有限公司(ASX:BGG)将收购中国巫山煤矿Aston(ASX:AZT)和伊藤忠(TYO:8001)建立煤炭合资公司

Magnis Energy Technologies Limited


更多文章

社会化媒体