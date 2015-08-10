Sydney, 2021年12月7日, AEST (ABN Newswire) - Genex Power Limited (GNX.AX) 很高兴地宣布，澳大利亚能源市场运营商 (AEMO) 已完成对 50MW/100MWh Bouldercombe 电池项目（BBP 或项目）的发电机性能标准 (GPS) 的评估，并已发布根据《国家电力规则》第 5.3.4A 和 5.3.4B 条的规定，通过提供信函的方式获得他们对项目的 GPS 批准。
Bouldercombe 项目获得 AEMO 的 GPS 批准
Bouldercombe 项目获得 AEMO 的 GPS 批准
AEMO 通过输电网络服务提供商 Powerlink Queensland（Powerlink）确定该项目可以按照国家电力市场要求的电力标准运行。该项目将为昆士兰电网提供许多网络优势，特别是通过提供频率控制辅助服务。
GPS 批准是该项目最复杂和最重要的里程碑之一。 AEMO、Powerlink 和 Genex 在过去的 12 个月里一直密切合作以完成详细的提交过程，而 GPS 批准在财务结束前清除了最终的技术里程碑。
在评论获得 GPS 批准时，Genex 首席执行官 James Harding 表示："我们非常高兴获得 AEMO 的发电机性能标准批准。我要感谢 AEMO 和 Powerlink 在过去几个月中的合作和协调方法在谈判 Bouldercombe 电池项目的性能标准时，这使得 Genex 达到了这一重要的里程碑。Bouldercombe 将成为首批连接到昆士兰网络的独立大型电池储能系统之一，并将提供急需的负荷转移和辅助服务。"
内容关于 Genex Power Ltd
Genex Power Limited 专注于在澳大利亚开发一系列可再生能源发电和存储项目。该公司位于昆士兰北部的旗舰 Kidston 清洁能源中心将整合大型太阳能发电和抽水蓄能水电。 Kidston 清洁能源中心由运营中的 50MW 第一阶段太阳能项目 (KS1) 和 250MW Kidston 抽水蓄能水电项目 (K2-Hydro) 组成，具有进一步多阶段风能和太阳能项目的潜力。 50MW Jemalong 太阳能项目 (JSP) 位于新南威尔士州，为 Genex Power Limited 产品组合提供地域多元化。 JSP 于 2020 年 12 月上旬通电，目前正在进行调试。 Genex 正在昆士兰州博尔德科姆通过早期开发 50MW/75MWh 独立电池储能系统进一步开发其储能产品组合。 Genex 拥有超过 400 兆瓦的可再生能源和存储项目正在开发中，作为澳大利亚领先的可再生能源和存储公司处于有利地位。
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