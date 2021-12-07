Sydney, 2021年12月9日, AEST (ABN Newswire) - Genex Power Limited (GNX.AX) 很高兴地宣布，它已与澳大利亚特斯拉汽车公司就位于昆士兰州中部罗克汉普顿附近的 50MW/100MWh Bouldercombe 电池项目（BBP 或该项目）签署了一份 Autobidder 承购协议（协议）私人有限公司（特斯拉）。
与特斯拉签署 Bouldercombe 承购协议
与特斯拉签署 Bouldercombe 承购协议
与特斯拉为 BBP 制定这种创新安排背后的基本原理是平衡最低合同收入水平的要求，以支持项目融资，同时保留获取超过固定保证金额的收入上升的能力。因此，该协议规定了固定和浮动支付（收入份额）结构，其中固定部分将现金流确定性扩展到项目贷方，而浮动收入份额部分允许公司保留对来自能源的商业现金流的上行收入风险。套利和频率控制辅助服务 (FCAS) 市场。
根据协议，特斯拉将使用其专有的基于算法的投标系统 Autobidder 运营 BBP，以最大限度地提高每一年的收入。 Autobidder 是一个实时交易和控制平台，它采用机器学习算法来优化调度行为，同时适应新的市场和服务。
8 年后，协议签订后，Genex 将与特斯拉签订许可协议，以在该项目上运营 Autobidder。 Autobidder 已成功部署在全球超过 1GWh 的特斯拉项目中。
根据最近执行的供应协议（请参阅澳大利亚证券交易所 2021 年 10 月 1 日的公告），特斯拉将为 50MW/100MWh BBP 电池供应 40 个 Tesla Megapack。 Megapack 是一种针对成本和性能进行了优化的一体化公用事业规模储能系统，每个 Megapack 都经过完全组装、工厂测试并从特斯拉位于美国内华达州的超级工厂发货。
在评论与特斯拉的 Autobidder 承购协议时，Genex 首席执行官 James Harding 表示：
"我们非常高兴与特斯拉签署了 Autobidder 承购协议。该协议是继 10 月份执行 Megapack 供应协议之后的一个重要里程碑，在我们迈向财务收尾的过程中是该项目的一个重要里程碑。
Bouldercombe 电池项目将成为昆士兰首批独立的大型电池储能系统之一。特斯拉 Megapack 电池技术的独特整合和利用 Autobidder 的收入分享安排将降低项目的复杂性。重要的是，该协议的结构提供了最低水平的合同收入来支持项目资金，同时允许 Genex 保留显着的商户优势。
我们很高兴与世界领先的垂直整合可再生能源公司特斯拉合作开发这个激动人心的项目，进一步将 Genex 定位为领先的 ASX 上市可再生能源和存储公司。"
内容关于 Genex Power Ltd
Genex Power Limited 专注于在澳大利亚开发一系列可再生能源发电和存储项目。该公司位于昆士兰北部的旗舰 Kidston 清洁能源中心将整合大型太阳能发电和抽水蓄能水电。 Kidston 清洁能源中心由运营中的 50MW 第一阶段太阳能项目 (KS1) 和 250MW Kidston 抽水蓄能水电项目 (K2-Hydro) 组成，具有进一步多阶段风能和太阳能项目的潜力。 50MW Jemalong 太阳能项目 (JSP) 位于新南威尔士州，为 Genex Power Limited 产品组合提供地域多元化。 JSP 于 2020 年 12 月上旬通电，目前正在进行调试。 Genex 正在昆士兰州博尔德科姆通过早期开发 50MW/75MWh 独立电池储能系统进一步开发其储能产品组合。 Genex 拥有超过 400 兆瓦的可再生能源和存储项目正在开发中，作为澳大利亚领先的可再生能源和存储公司处于有利地位。
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