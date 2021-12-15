Sydney, 2021年12月16日, AEST (ABN Newswire) - 清洁锂矿开发企业Lake Resources NL (LKE.AX) (FRA:LK1) (OTCMKTS:LLKKF)，从2022年1月下旬开始在Lake公司全资拥有的Olaroz、Cauchari和Paso锂盐水项目展开新钻探，计划钻10孔4000米, 旨在扩充其锂矿项目，扩大潜在资源量。这些项目位于阿根廷西北部的胡胡伊省，靠近Allkem 公司(Orocobre)的Olaroz业务和Lithium Americas(美国锂业公司)- 赣锋锂业的 Cauchari项目。
钻探Olaroz、Cauchari和Paso锂项目
钻探Olaroz、Cauchari和Paso锂项目
此钻探计划分布于这三个项目，起自Olaroz租地的北部地区，横跨30公里，位于一些已建成的锂生产企业东侧。公司正在寻求第二台旋转式钻机，可能会和金刚石钻机一同工作，以便能对找到的盐水进行快速量化，开发含水层，做抽水测试。目前正在进行被动源地震地球物理勘探，一旦识别出，可能会在关键区域进行详细的电磁地球物理勘探。
然后将采用环保的锂直萃方法对盐水做采样测试，此方法与之前在卡奇(Kachi)项目锂盐水上所做的工作类似。随后进行概略研究，以扩大未来生产，Lake公司计划在界定资源后开始预可行性研究工作。
Lake公司董事总经理Steve Promnitz先生说："潜在的承销人越来越多地表达出对于优质、环保、稳定供应的锂的需求，这鼓励Lake公司在其全资拥有的、除卡奇旗舰项目之外的其它阿根廷盐水项目开展钻探和测试。
Lake此前在其Cauchari项目的506米区间(102米至608米深度)钻探并确认了多个高品位的锂盐水区(请参阅2019年8月23日的澳交所公告)。这次钻探证实了锂盐水品位类似毗邻的赣锋/美锂在Cauchari的生产开发合资项目的锂盐水，也证实了锂盐水正是从这些项目延伸到Lake公司的租地。品位较高的结果为343毫克/升以上(从117 m到460m)，平均锂含量为493毫克/升，最高可达540毫克/升。Lake公司预计Olaroz和Paso会有类似的潜力。
Lake在Cauchari、Olaroz和Paso这三个锂盐水项目中拥有超过47,000公顷的采矿租约。Lake公司位于Cauchari以北的Olaroz的租约地绵延30多公里，坐落在其毗邻的Allkem(属于Orocobre公司的)Olaroz锂矿生产租约地的东部和北部。
在开展新钻探项目之前，Lake公司的旗舰卡奇锂矿项目已开展钻探以及最终可行性研究的开发工作，以支持将产量翻倍的目标，满足日益增长的对于使用环保可持续的直萃工艺生产高等级、电池质量的锂的需求。新增项目使Lake公司能在出口信贷机构和国际投资者的支持下扩大产量。
此前，很多分析师预测锂需求将进一步提升，主要汽车制造商也扩大了电动汽车(EV)的生产计划。对于Lake公司采用的环境可持续的锂直萃工艺生产出来的锂的需求因而更加凸显。
"现在是扩大我们资源基础的最佳时机，阿根廷因其锂资源的质量而获得越来越多的国际投资。Promnitz先生补充说："在最近参观了项目现场，并与当地的利益相关方接触后，我们渴望在新的一年年初加强活动，以抓住降临到Lake公司的这个机会窗口。"
*请点击以下链接浏览图表 :
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内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
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Lake Resources NL