Sydney, 2021年12月24日, AEST (ABN Newswire) - Lake Resources NL(LKE.AX)(FRA:LK1)(OTCMKTS:LLKKF)在经历了公司转型的一年后，其旗舰卡奇(Kachi)项目顺利迈向利用直萃新技术生产世界最高纯度锂、并取得重大的社会环境效益的目标。
2021年度报告
2021年度报告
Lake的目标是：
- 生产世界上最高纯度的锂；
- 使用以技术为主导的锂直萃技术；
- 获得重大环境社会和治理(ESG)效益；
- 成为规模化的独立、清洁的新生产企业。
在本年度，已开始进行卡奇项目的最终可行性研究和环境与社会影响评估，计划于2022年第二季度完成，此前更新了预可行性研究。高纯度产品由加州的一个试验工厂生产，然后置入独立第三方Novonix公司的富镍NMC622电池中，性能良好。
在财政年度结束后，公司成功地收到了来自英国和加拿大的出口信贷机构(UKEF和EDC)的强烈意向，将以长期、低成本债务的形式，为卡奇项目提供所需总资金的70%。这项融资将在最终可行性研究和环境及社会影响评估完成以及一项合适的承购协议签订后启动。
公司宣布与Lake的技术提供商Lilac Solutions Inc建立正式合作关系，为开发卡奇项目提供技术和资金。Lilac Solutions公司将提供技术、工程团队和一个现场示范工厂，并按照基于业绩的阶段性里程碑，在卡奇项目中获得多达25%的股份。然后Lilac将出资约5000万美元，相当于其在未来开发成本中的比例。
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https://abnnewswire.net/lnk/8UX2ZP18
内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
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