Sydney, 2022年1月5日, AEST (ABN Newswire) - Donaco International Limited (DNA.AX) 很高兴地宣布与其主要贷方 Mega International Commercial Bank Co Ltd（称为 Mega Bank）达成贷款融通协议。贷款融资已按计划于 2021 年 12 月 30 日结算。
大型银行贷款已偿还
大型银行贷款已偿还
Donaco已全额偿还2015年规定的初始借款1.3154亿澳元（相当于1亿美元），2016年重新提取2631万澳元（相当于2000万美元），再融资7498万澳元（相当于5700万美元）在 2017 年（相当于 1.2 亿美元的借款总额），最后一期 180 万美元于 2021 年 12 月支付。 Donaco 很高兴地确认没有更多欠其贷方 Mega Bank 的未偿还贷款余额。
公司继续保持稳健的资产负债表并保持审慎的成本控制，以等待越南和柬埔寨的 COVID-19 大流行好转。
内容关于 Donaco International Ltd
Donaco International Limited (ASX:DNA) 在亚太地区经营休闲、娱乐和相关技术业务。
Donaco 最大的业务是 Star Vegas Resort and Club，这是一个成功的赌场和酒店综合体，位于柬埔寨波贝，与泰国接壤。 Star Vegas 成立于1999 年，是波贝赌场酒店中规模最大、品质最高的一家。该物业拥有 100 多张赌桌、1400 多台老虎机和 385 间酒店客房。
Donaco 的旗舰业务是阿里斯托国际酒店，这是越南北部一家成功的精品赌场，位于中国云南省的边界。该物业成立于 2002 年，最近已扩建为一个全新的五星级度假村，拥有 400 间酒店客房。 Donaco 是越南领先的赌场运营商，与越南政府成立合资企业，拥有该业务 95% 的权益。
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