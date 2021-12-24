Sydney, 2022年1月19日, AEST (ABN Newswire) - 清洁锂开发企业Lake Resources NL (LKE.AX) (FRA:LK1) (OTCMKTS:LLKKF)确认，卡奇(Kachi) 锂矿项目的最终可行性研究和最终投资决定中的基础产量将增至每年5万吨碳酸锂当量。
卡奇项目最终可行性研究锂产量增至每年5万吨
卡奇项目最终可行性研究锂产量增至每年5万吨
由于预计钻探结果将提升资源估算量， 最终可行性研究将从年产25,500吨碳酸锂当量增至年产50,000吨(澳交所2021年12月15日、2021年7月7日公告)。
推动做出该正式决定的因素有如下几点：
1. 潜在承购伙伴对于可靠的环保型高纯度碳酸锂供应链的需求不断增加；
2. 出口信贷机构和国际银行小组已表示给该项目资金支持。英国和加拿大出口信贷机构已表示愿提供能满足该项目70%的资本需求的项目债务融资(澳交所2021年8月11日公告);
3. 阿根廷政府的支持性投资政策。阿根廷政府宣布了一项降低出口税的措施，这是其矿业发展战略计划的一部分。
4. 技术合作伙伴Lilac Solutions对其模块化锂直萃技术的可扩展性和成本效益的信心。
Lake的董事总经理Steve Promnitz先生表示："由于需求日益增长、锂供应缺口巨大，Lake目前专注于高纯度碳酸锂的大规模的、且具有环境、社会和治理(ESG) 效益的高纯度碳酸锂生产 。"
"Lake已获得英国和加拿大的出口信贷机构及出口信贷机构所支持的多家国际银行对扩大卡奇项目规模的意向性财政支持。同时，Lake公司的技术合作伙伴Lilac Solutions公司也专注于推动卡奇项目扩大规模。"
Lake公司董事长Stu Crow表示，Lake公司和卡奇项目的独立性更增添了对于承销的战略吸引力。
他说："由于我们有优质的资源、领先的技术和重要的融资伙伴关系，我们处于非常有利的地位，可确保签订与这些扩产计划相一致的最佳的承购协议，并为我们的主要利益相关者创造最大价值。
公司将在2022年中期即将发布最终可行性研究时提供有关最新基本情况的详情，包括更新的资源量/储量、运营参数和财务估算。
内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
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Lake Resources NL