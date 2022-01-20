Sydney, 2022年1月19日, AEST (ABN Newswire) - Theta Gold Mines Limited (TGM.AX) (FRA:3LM) (OTCMKTS:TGMGF) 指的是其收购在 2021 年 12 月 21 日登记日存在的 Focus Minerals Ltd (Focus) 已缴足股款的普通股的收购要约。 2022 年 1 月 4 日的替代投标人声明（替代投标人声明）。
Focus Minerals Ltd 收购要约 - 第二个补充投标人声明
Focus Minerals Ltd 收购要约 - 第二个补充投标人声明
TGM 注意到 Focus 于 2022 年 1 月 5 日至 7 日发布的 ASX 公告，其中附有山东黄金的意向声明。
鉴于这些声明和其他事项，TGM 今天向 ASIC 提交了日期为 2022 年 1 月 18 日的第二份补充投标人声明（第二份补充投标人声明），以更新替代投标人声明中的各种披露。
根据《公司法》（经 ASIC 集体令 [CO 13/528] 修改）第 647(3)(a)(ii) 节，通过以下链接附上第二份补充投标人声明的副本。
*要查看补充投标人声明，请访问：
https://abnnewswire.net/lnk/L6ZI1W66
内容关于 Theta Gold Mines Limited
Theta Gold Mines Limited (ASX:TGM) (OTCMKTS:TGMGF) 是一家黄金开发公司，在世界著名的南非金矿区拥有一系列潜在的黄金资产。这些资产包括几个地表和近地表高品位黄金项目，与该地区其他黄金生产商相比，这些项目具有成本优势。
Theta Gold Mines 核心项目位于姆普马兰加省历史悠久的金矿小镇 Pilgrim's Rest 旁边，距离约翰内斯堡东北约 370 公里的公路或内尔斯普雷特（姆普马兰加省首府）以北 95 公里。继 2011 年至 2015 年的小规模生产之后，公司目前正专注于在 TGME 工厂批准的占地面积内建设新的黄金加工厂，以及加工 Theta Open Pit 氧化金矿石。预计未来将进一步评估附近的地表和地下矿山和前景。
该公司的目标是主要围绕浅层、露天或平巷硬岩采矿资源建立一个超过 100Kozpa 的稳固生产平台。 Theta Gold Mines 可以进入超过 43 个历史矿山和勘探区，可以访问和探索，记录的历史产量超过 6.7Moz。
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Theta Gold Mines Limited