BET 任命游戏行业领导者为北美地区首席执行官

Sydney, 2022年1月20日, AEST (ABN Newswire) - BetMakers Technology Group Ltd ( BET.AX ) (OTCMKTS:TPBTF) 董事会很高兴地宣布任命 Christian Stuart 担任北美首席执行官的关键角色。在过去的 16 年里,Christian 一直是美国游戏行业的领跑者,曾在美国最大的游戏公司 Caesars Entertainment Inc. 担任行政领导职务。在线游戏,他负责监督体育博彩、在线游戏和扑克以及 EVP 游戏和互动娱乐的扩张。Christian 拥有众多领域的国内和国际游戏经验。他在制定世界级游戏策略、执行运营管理、促进大规模并购以及建立在线游戏和体育博彩部门方面拥有领导专长。BetMakers 期待 Christian 将他重要的游戏专业知识和经验带到公司这一重要的全球角色中。作为北美地区的首席执行官,Christian 将直接向 BetMakers 集团首席执行官兼董事总经理 Todd Buckingham 汇报,他评论道:"过去 3 年,我们一直在大力投资美国市场,同时建立了一支专注于美国的管理团队。作为这些努力的下一个里程碑,我很高兴 Christian 加入 BetMakers 领导团队担任首席执行官鉴于他在美国博彩行业的丰富领导经验,北美是我们公司的一个关键市场,在美国广泛的体育博彩扩张和固定赔率博彩的潜在增长的背景下,北美具有显着增长的潜力。"BetMakers 北美首席执行官 Christian Stuart 评论道:"我对 BetMakers 在美国和全球的机遇感到兴奋。BetMakers 的创新产品套件和现有的美国管理团队为公司在美国快速扩张创造了机会。我期待加入团队,超越现有合作伙伴的目标,并对美国赛车行业的未来产生积极影响。"在获得任何监管批准之前,Christian 将立即生效,总部位于内华达州拉斯维加斯。内容关于 Betmakers Technology Group LtdBetmakers Technology Group Ltd (ASX:BET)(OTCMKTS:TPBTF) 是一家在澳交所上市的控股公司,是一家通过其全资子公司向批发和零售市场提供在线投注产品和服务的全球供应商。该公司经营零售投注业务,为消费者提供投注、梦幻锦标赛以及内容产品和服务。