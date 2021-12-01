Brisbane, 2022年1月25日, AEST (ABN Newswire) - 新兴锂生产商 Sayona Mining Limited (SYA.AX) (FRA:DML) (OTCMKTS:SYAXF) 通过收购 Moblan Lithium Project 以西的 121 个新矿权，显着扩大了其魁北克北部的锂中心，对这种战略电池金属的需求不断增加。
Sayona 扩大北魁北克锂中心 - 121 项新索赔
Sayona 扩大北魁北克锂中心 - 121 项新索赔
位于 Moblan 项目以西 3.5 公里处的新矿区被称为 Lac Albert 项目，占地 6,592 公顷，将在即将到来的北半球夏季评估锂伟晶岩的出现。 Moblan 项目占地约 433 公顷，共有 20 项索赔，Sayona 持有 60% 的权益（SOQUEM Inc. 40%）。新的索赔与当前的 Moblan 合资协议是分开的。
Moblan 矿床是锂辉石伟晶岩矿化的所在地，Lac Albert 的其他矿权位于同一个已探明的锂矿省 Eeyou-Istchee James Bay，该省拥有成熟的锂资源，例如 Nemaska Lithium 的 Whabouchi 矿。它由主要的基础设施和交通服务，即北干线，提供良好的服务，并且可以获得低成本、环保的水力发电。
Moblan 目前正在与作为运营商的 SOQUEM Inc. 合作进行钻探。计划中的近 9,000m 的 55 个金刚石钻孔计划旨在确定 Moblan 矿床的延伸范围，并确定附近锂辉石伟晶岩的矿化，例如远景中的 Mol。
Sayona 的董事总经理 Brett Lynch 对新的声明表示欢迎，因为这表明该公司致力于扩大其魁北克北部的锂资源基础。
"Moblan 和 Lac Albert 位于一个经过验证的锂矿区，有可能成为 Sayona 北部重要的增长中心，增加我们在南部的 Abitibi 锂中心，"林奇先生说。
"钻探计划表明我们致力于进一步扩大我们的锂资源基础，进一步巩固 Sayona 在北美锂行业的领先地位。"
地质概况
过去的工作受到限制，对阿尔伯特湖新索赔区的地质了解甚少，大部分地区都被冰川冰碛所掩盖。勘探的目标是映射的二长花岗岩内的绿岩区域，沿着 Moblan 矿床东西走向的走向。
已确定的伟晶岩矿点位于一个区域，该区域靠近 Route Du Nord，一条全天候的区域高速公路，交通便利。新索赔的区域如下图 1* 所示。
Moblan 项目位于 Chibougamau 以北约 100 公里处，距离米斯蒂西尼的克里（原住民）社区约 85 公里。该项目位于 Eeyou-Istchee James Bay 锂矿省，拥有其他锂矿床，包括 Whabouchi 矿，如下图 2* 所示。
收购 Moblan 附近的新矿权以及该项目目前的钻探计划增加了 Sayona 2022 年在魁北克的其他扩张计划，包括增加公司 Authier 锂项目和北美锂 (NAL) 的锂资源基础，并推进恢复NAL 的锂辉石生产，目标从 2023 年开始。
由于福特、通用汽车和 Stellantis 等美国汽车制造商在加拿大安大略省增加电动汽车投资，以及 Britishvolt、Lion Electric 和 StromVolt 计划在魁北克投资电池，北美的锂需求继续加速。
"2022 年，全球交通电气化的势头没有放缓的迹象。
Sayona 的北美锂资源基地是这一转型的关键部分，我们期待着发挥我们资产的潜力，"林奇先生补充道。
*查看表格和数字，请访问：
https://abnnewswire.net/lnk/M2A04P22
内容关于 Sayona Mining Ltd
Sayona Mining Limited (ASX:SYA) (OTCMKTS:SYAXF) 是一家在澳大利亚证券交易所上市的 (SYA) 公司，专注于采购和开发制造锂离子电池所需的原材料，以用于快速增长的新兴绿色技术领域.该公司在加拿大魁北克省和西澳大利亚州拥有锂矿项目。
请访问我们的网站 www.sayonamining.com.au
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