Sydney, 2022年2月3日, AEST (ABN Newswire) - Theta Gold Mines Limited ( TGM.AX ) (FRA:3LM) (OTCMKTS:TGMGF) 参考其 2022 年 1 月 4 日的替代投标人声明(不时补充)(替代投标人声明)以及与其关闭相关的报价在替代投标人声明中规定的登记日期,对 Focus Minerals Ltd ( FML.AX ) (ACN 005 470 799) (Focus) 所有股份的市场收购要约。优惠现在完全无条件TGM 很高兴地宣布,它今天宣布其要约不受所有剩余的失败条件的影响。这些要约现在是完全无条件的。根据《2001 年公司法》(联邦)第 650F 条,我们附上一份通知,宣布收购要约已免除替代投标人声明附录 2 中列出的所有剩余失败条件。第三次补充投标人声明2022 年 1 月 28 日,Focus 发布了目标声明。 TGM 今天提交了日期为 2022 年 2 月 3 日的第三份补充投标人声明(第三份补充投标人声明),其中列出了 TGM 主席对焦点在其目标公司声明中所作声明的一些简短回应和澄清。根据《公司法》(经 ASIC 集体令 [CO 13/528] 修改)第 647(3)(a)(ii) 条,本公告附有第三份补充投标人声明的副本。报价开放接受TGM 的完全无条件要约现已开放接受。这些优惠计划于 2022 年 2 月 21 日晚上 7 点(悉尼时间)截止(除非延长或撤回)。要约的全部条款和条件载于替代投标人声明——焦点股东应与TGM的第二和第三次补充投标人声明一起仔细阅读。TGM 强烈鼓励所有焦点股东(持有与要约有关的股份)尽快接受要约。需要任何帮助的焦点股东可以在周一至周五上午 9 点至下午 5 点(悉尼时间)之间拨打 1300 737 760(澳大利亚境内免费电话)或 61 2 9290 9600(正常收费)联系 TGM 要约信息热线。*查看第三份补充投标人声明,请访问:内容关于 Focus Minerals Ltd

