

TGM 发售价提高及截止日期延长

Sydney, 2022年2月14日, AEST (ABN Newswire) - Theta Gold Mines Limited ( TGM.AX ) (FRA:3LM) (OTCMKTS:TGMGF) 参考其 2022 年 1 月 4 日的替代投标人声明（不时补充）（替代投标人声明）以及与其关闭相关的报价在替代投标人声明中规定的登记日期，对 Focus Minerals Ltd ( FML.AX )(ACN 005 470 799) (Focus) 所有股份的市场收购要约。改进的报价考虑和第四次补充投标人声明TGM 今天更改了其要约，将其要约对价从每 1 股焦点股份获得 2 股新 TGM 股份提高到每 2 股焦点股份获得 5 股新 TGM 股份。这相当于每 1 股焦点股份获得 2.5 股新 TGM 股份。此外，TGM 确认，这种改进的报价考虑现在是最好的和最终的，除非有竞争提案，否则不会增加。经改善的要约代价将适用于所有接受TGM要约的焦点股东（持有要约所涉及的股份），包括已接受要约的焦点股东。TGM 于 2022 年 2 月 14 日发布的第四份补充投标人声明中载有有关增加的更多细节。该声明已于今天提交给 ASIC，副本附于本公告。延长优惠期TGM 还延长了收购要约的要约期，以便其要约在 2022 年 3 月 2 日晚上 7 点（悉尼时间）之前一直开放接受接受（除非进一步延长或撤回）。根据 2001 年公司法（联邦）第 650D 条（增加要约对价和延长要约期）的正式变更通知已于今天提交给 ASIC，并附于本公告的副本。正式通知连同第四份补充投标人声明和更新的接受表格将尽快寄发给焦点股东。焦点股东也可以继续使用之前的接受表格。TGM敦促焦点股东立即接受TGM 强烈鼓励所有焦点股东（持有与要约有关的股份）尽快接受TGM 的无条件要约。要约将于 2022 年 3 月 2 日晚上 7 点（悉尼时间）结束（除非进一步延长或撤回）。内容关于 Theta Gold Mines Limited

Theta Gold Mines Limited (ASX:TGM) (OTCMKTS:TGMGF) 是一家黄金开发公司，在世界著名的南非金矿区拥有一系列潜在的黄金资产。这些资产包括几个地表和近地表高品位黄金项目，与该地区其他黄金生产商相比，这些项目具有成本优势。



Theta Gold Mines 核心项目位于姆普马兰加省历史悠久的金矿小镇 Pilgrim's Rest 旁边，距离约翰内斯堡东北约 370 公里的公路或内尔斯普雷特（姆普马兰加省首府）以北 95 公里。继 2011 年至 2015 年的小规模生产之后，公司目前正专注于在 TGME 工厂批准的占地面积内建设新的黄金加工厂，以及加工 Theta Open Pit 氧化金矿石。预计未来将进一步评估附近的地表和地下矿山和前景。



该公司的目标是主要围绕浅层、露天或平巷硬岩采矿资源建立一个超过 100Kozpa 的稳固生产平台。 Theta Gold Mines 可以进入超过 43 个历史矿山和勘探区，可以访问和探索，记录的历史产量超过 6.7Moz。