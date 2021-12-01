

2021 财年运营更新

Sydney, 2022年2月22日, AEST (ABN Newswire) - PYX Resources Ltd (LON:PYX) (NSX:PYX) 在今年第四季度表现强劲，原因是优质锆石产量增加、销量增长和价格持续上涨。 2021年第四季度，PYX生产2,192吨优质锆石，销售2,105吨优质锆石，分别导致产量同比增长33%和销售额增长13%。截至 12 月 31 日的十二个月期间，锆石销量增长 2% 至 6,855 吨，产量增长 10% 至 7,233 吨。公司还严格控制成品库存。今年以非常积极的方式结束，12 月的产量达到了 1,219 吨，总体上表现非常稳健，月产量与 2020 年 12 月相比增长了 124%。这是由于重矿精矿进料增加，结合报告期内扩大的处理能力。此外，PYX 继续专注于矿物分离厂 (MSP) 的提高生产力计划，成功解决了 2021 年运营面临的问题，即极端天气条件和重新流行的流行病。客户需求持续增加，对 PYX 的优质锆石表现出特别的兴趣，因为其氧化铝 (Al2O3) 低于 0.2%。此外，PYX锆石的铀钍含量低于500ppm。通过市场多元化战略，PYX 能够减轻特定地点和市场的干扰。在此期间，PYX 的客户群增长了 71%——将巴西纳入其国家组合。公司通过增加中国客户数量进一步将前三大客户占总销量的份额从2020年的61%降至2021年的52%。尽管美中贸易冲突、澳中贸易战、COVID-19 大流行的影响以及相关的全球供应链中断，但矿砂市场表现出韧性并自大流行开始以来强劲反弹 - 导致大量合约和现货市场的价格上涨。在这一年中，PYX 宣布了四次优质锆石价格上涨——由需求增加、供应不足和库存低引发。 12 月锆石平均溢价达到 2,465 美元/吨，比 2020 年底高出 87%。目前，政府已将 2050 年设定为净零排放的目标，并推出对能源转型至关重要的各种技术，包括太阳能电池、核能和催化，都需要锆石在其制造中。澳大利亚政府将锆列为对世界主要经济体和新兴经济体的经济福祉至关重要的重要矿物。随着世界走向脱碳，对锆石的需求预计将继续增加。继年初收购 Tisma 后，PYX 成为全球第二大锆石资源上市生产矿砂公司。 6 月，公司成功完成配售，筹集了 1120 万澳元/610 万英镑（总支出），目标是加速增长，从 Mandiri 的矿物分离厂 (MSP) 开始，将其产能提高四倍，达到 24,000 吨/年，允许用于未来生产金红石、白钛矿和钛铁矿。11 月，PYX 在伦敦证券交易所主板市场成功双重上市，鉴于目前正经历的溢价锆石定价周期活跃，这是一个理想的时机。LSE 是自然资源公司的主要目的地，拥有强大的经纪人、分析师和机构投资者网络，对全球矿砂市场有深入了解。因此，伦敦证交所双重上市提供了一个平台，可以扩大我们的投资者基础，包括机构和其他投资者，并提供进入高流动性市场的途径。PYX Resources 董事长兼首席执行官 Oliver B. Hasler 在评论公司在 21 财年取得的成就时表示："我对我们在 2021 年取得的成就感到高兴。矿砂行业目前正经历一个强劲的上升周期，市场状况现在是实施公司发展战略的理想之选。""对于 PYX Resources 来说，2021 年是真正重要的一年，凭借我们雄心勃勃的 2022 年扩张计划，我期待着实现我们增长轨迹的下一阶段。"2021 年，PYX 继续实施基于 5 个支柱的可持续发展计划：人、地球、繁荣、和平与伙伴关系。 2021 年，PYX 实现了关于优质教育、清洁水和卫生设施、可行就业和建立伙伴关系以推进这些目标的项目。自 2020 年 1 月 24 日以来，PYX 的总可记录伤害频率为零。可悲的是，它在其员工中报告了一些 COVID-19 病例。 PYX 的员工在康复期间都得到了照顾，公司报告没有 COVID-19 死亡。 PYX 与当地卫生当局合作，于 2021 年 10 月主动发起疫苗接种运动，以保护公司各级雇员，包括加里曼丹的办公室、工厂和矿山内的所有员工。 100% 的 PYX 员工已接种第二剂 COVID-19 疫苗。内容关于 Pyx Resources LimitedPYX Resources Limited(LON:PYX)(NSX:PYX)是一家在澳大利亚国家证券交易所上市的优质锆石全球生产商。该公司的旗舰资产是位于印度尼西亚加里曼丹中部冲积沉积物丰富的地区的 Mandiri 矿砂矿床。 PYX 拥有世界第五大锆石生产矿床，自 2015 年开始进行大规模的近地表露天开采作业，迄今为止的勘探验证了其矿产中存在其他有价值的重矿物，如金红石、钛铁矿等沙子。