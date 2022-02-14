

没有进一步延长 TGM 优惠 - 2022 年 3 月 2 日截止

Sydney, 2022年2月25日, AEST (ABN Newswire) - Theta Gold Mines Limited ( TGM.AX ) (FRA:3LM) (OTCMKTS:TGMGF) 参考其 2022 年 1 月 4 日的替代投标人声明（不时补充）（替代投标人声明）及其场外收购要约Focus Minerals Ltd (ACN 005 470 799) (Focus) 截至替代投标人声明中所述的登记日期的所有股份。TGM 的无条件要约在 2022 年 3 月 2 日星期三晚上 7 点（悉尼时间）之前开放接受。TGM 确认不会延长此日期。该要约目前意味着每股焦点股票的价值为 0.3444 美元。这比焦点股票在 2022 年 2 月 24 日在 ASX 的收盘价（0.28 美元）高出 23% 的有吸引力的溢价。希望从该溢价中受益的焦点股东应紧急接受 TGM 的完全无条件要约，无论如何应在 2022 年 3 月 2 日晚上 7 点（悉尼时间）之前接受。正如 2022 年 2 月 14 日宣布的那样：- TGM 已提高其要约对价 - 接受焦点股东每 2 股焦点股份将获得 5 股新 TGM 股份；和- 这种改进的报价考虑是最好的和最终的，不会增加（除非有竞争提案）。焦点股东接受要约的其他原因包括：- 退出目前由山东黄金以压倒性优势控制的非流动性公司的少数股权的能力 - 焦点多次表示，山东黄金的利益可能与您的利益不一致。- 面对如此大的控股股东，能够在分众中凝聚少数人的声音。- 有机会接触 TGM 的潜在南非项目，同时保持对 Focus 的间接少数股权。- 接触 TGM 经验丰富的管理团队，该团队有积极的表现，其利益与股东的利益密切相关。优惠将于 2022 年 3 月 2 日星期三晚上 7 点（悉尼时间）结束。TGM 不会延长优惠。内容关于 Theta Gold Mines Limited

Theta Gold Mines Limited (ASX:TGM) (OTCMKTS:TGMGF) 是一家黄金开发公司，在世界著名的南非金矿区拥有一系列潜在的黄金资产。这些资产包括几个地表和近地表高品位黄金项目，与该地区其他黄金生产商相比，这些项目具有成本优势。



Theta Gold Mines 核心项目位于姆普马兰加省历史悠久的金矿小镇 Pilgrim's Rest 旁边，距离约翰内斯堡东北约 370 公里的公路或内尔斯普雷特（姆普马兰加省首府）以北 95 公里。继 2011 年至 2015 年的小规模生产之后，公司目前正专注于在 TGME 工厂批准的占地面积内建设新的黄金加工厂，以及加工 Theta Open Pit 氧化金矿石。预计未来将进一步评估附近的地表和地下矿山和前景。



该公司的目标是主要围绕浅层、露天或平巷硬岩采矿资源建立一个超过 100Kozpa 的稳固生产平台。 Theta Gold Mines 可以进入超过 43 个历史矿山和勘探区，可以访问和探索，记录的历史产量超过 6.7Moz。