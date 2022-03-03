Sydney, 2022年3月1日, AEST (ABN Newswire) - 清洁锂开发商 Lake Resources NL (LKE.AX) (FRA:LK1) (OTCMKTS:LLKKF) 建议，继 2022 年 2 月 24 日至 28 日的公告之后，Lake 向联邦法院 (Court) 申请纠正与在 2021 年 9 月 17 日、10 月 14 日、10 月 18 日和 2021 年 10 月 21 日（发行日期）发行股票时延迟提交清洁通知的案子已于昨天审理，法院已批准所寻求的济助。
法院下达命令后，Lake Trading 恢复营业
法院下达命令后，Lake Trading 恢复营业
2022 年 2 月 22 日，Lake 宣布已寻求暂停交易，等待就纠正技术合规问题采取进一步措施。正如 Lake 于 2 月 22 日提出的停牌请求和 2022 年 2 月 24 日的公告中所详述的，这与 Lake 无意中未能根据《2001 年公司法》（联邦）（《公司法》）第 708A(5)(e) 条提交清洁通知有关在发行日期发行股票后的规定的 5 个工作日内。
交易暂停已获准，2022 年 2 月 24 日，Lake 要求自愿暂停其证券，等待法院就正在审理和确定的技术合规问题的纠正提出申请。
Lake 于 2022 年 2 月 26 日星期六根据《公司法》第 1322(4)(a)、(c) 和 (d) 条提交了救济申请（申请）。
昨天审理了该申请，法院批准了所寻求的救济。本公告随附一份已授予的订单（订单）。
Lake 已要求澳交所在本公告发布后立即解除公司证券的自愿停牌。
内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
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Lake Resources NL