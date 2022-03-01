Sydney, 2022年3月3日, AEST (ABN Newswire) - 清洁锂开发商 Lake Resources NL (LKE.AX) (FRA:LK1) (OTCMKTS:LLKKF) 证实由 Lilac Solutions Inc 的工程团队设计和建造的模块化示范工厂已从美国加利福尼亚州派往阿根廷的 Kachi 项目.
丁香示范厂交付给卡奇项目
丁香示范厂交付给卡奇项目
Lake 的技术合作伙伴 Lilac Solutions 已在五个 40 英尺 (12m) 集装箱内组装了示范工厂的离子交换模块和配套设备。
一旦连接了盐水进料、电源和试剂，模块化设计就可以实现"即插即用"的方法。该示范工厂将运行约 3 至 4 个月，生产氯化锂（洗脱液），相当于 2.5 吨碳酸锂。这将在今年晚些时候转化为高纯度电池质量的碳酸锂，供潜在的承购商和电池认证使用。现场的示范工厂运营还将在商业规模项目建设之前为最终工程设计提供信息。
"我们的技术确实具有颠覆性；我们采用了离子交换技术，这是一种在水处理行业无处不在的非采矿技术解决方案，并通过尖端创新创造了一种独特的锂提取技术，我们坚信这将减少运营Lilac 的首席执行官 Dave Snydacker 表示："与传统技术相比，我们的生产工艺成本更低，锂回收率更高，可达到 80-90%。电池品质的碳酸锂，同时也保护了当地的环境，包括水资源。
"我们的工艺是模块化的，可以生产高纯度锂，并且可以从试点阶段快速提升到商业阶段——我们的股权确保了 Lilac 技术在全球重要的锂资源上的快速商业化。
"我们已经广泛使用这种盐水，生成工程研究所需的数据，它非常适合丁香技术，"他说。
与此同时，Lilac Solutions 加州工厂的测试工作继续产生最终可行性研究所需的数据，而科罗拉多州 Hazen Research 的锂碳酸化测试工作继续进行。
"Lake 和 Lilac 都非常有信心，采用 Lilac 专有离子交换工艺的示范工厂将向投资者和承购商证明，通过成功生产高质量的锂产品，它具有可扩展性并且在现场运行良好。Lake 有能力提供一个主要的Lake 董事总经理 Steve Promnitz 先生表示，该项目具有始终如一的高质量产品和巨大的 ESG 效益。
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内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
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Lake Resources NL