

可行性研究更新和从金矿扫出的高品位矿石

Sydney, 2022年3月4日, AEST (ABN Newswire) - Theta Gold Mines Limited ( TGM.AX ) (FRA:3LM) (OTCMKTS:TGMGF) 很高兴地宣布其地下黄金项目可行性研究、环境审批和工厂建设准备工作取得的进展。 Beta、Frankfort、CDM 和 Rietfontein 矿统称为 TGME 地下项目。最近发现的 Beverly Hills 和 Desire 矿是 43 个历史悠久的矿山的一部分。两者都经历了很少的现代探索。我们现在通过地下计划和矿山调查了解到，Desire 是金矿区较大的地下采矿综合体之一，其历史悠久的地下作业延伸数公里。Desire Mine 综合体罢工 1.5 公里，倾斜 3.2 公里，使其成为管理中最大的未勘探老矿之一。 Desire Mine 综合体开采了葡萄牙珊瑚礁，从 563Kt 生产了大约 170Koz Au，品位 9.41 g/t Au。矿区与 Graskop 564KT、Desire 563KT (10167 MR)、Ponieskrans 543KT (83 MR) 和 Grootfontein 562KT (341 MR) 农场的部分区域重叠。Theta 的董事长 Bill Guy 评论说："在 Desire 和 Beverly Hills 矿山采集的样本结果非常令人鼓舞，因为结果表明这些矿山的品位很高。Beverly Hills 矿山目前正在规划和安排为法兰克福矿山生活的一部分我的。Desire Mine 拥有大型平礁系统，高品位抓样结果与历史矿山评价计划一致。作为对管理的 43 个历史矿山的持续勘探的一部分，欲望矿将进行进一步的取样和测试工作。常驻现场团队将继续进行采样和勘探工作。该团队有望在 2022 年第二季度完成 DFS。岩土调查按计划进行，结果令人鼓舞。冶金测试工作继续进行，散装样品（每个矿山约 1.5 吨）取自 Rietfontein 和 CDM 矿山。这些样品目前在实验室。该团队已经完成了采矿权 83 的最终许可范围界定阶段。最终范围界定报告现在将由矿产资源和能源部进行评估，一旦获得批准，该过程将进入许可过程的环境影响评估阶段。*要查看完整的表格和数字更新，请访问：内容关于 Theta Gold Mines Limited

Theta Gold Mines Limited (ASX:TGM) (OTCMKTS:TGMGF) 是一家黄金开发公司，在世界著名的南非金矿区拥有一系列潜在的黄金资产。这些资产包括几个地表和近地表高品位黄金项目，与该地区其他黄金生产商相比，这些项目具有成本优势。



Theta Gold Mines 核心项目位于姆普马兰加省历史悠久的金矿小镇 Pilgrim's Rest 旁边，距离约翰内斯堡东北约 370 公里的公路或内尔斯普雷特（姆普马兰加省首府）以北 95 公里。继 2011 年至 2015 年的小规模生产之后，公司目前正专注于在 TGME 工厂批准的占地面积内建设新的黄金加工厂，以及加工 Theta Open Pit 氧化金矿石。预计未来将进一步评估附近的地表和地下矿山和前景。



该公司的目标是主要围绕浅层、露天或平巷硬岩采矿资源建立一个超过 100Kozpa 的稳固生产平台。 Theta Gold Mines 可以进入超过 43 个历史矿山和勘探区，可以访问和探索，记录的历史产量超过 6.7Moz。