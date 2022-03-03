Sydney, 2022年3月7日, AEST (ABN Newswire) - Lake Resources NL (LKE.AX) (FRA:LK1) (OTCMKTS:LLKKF) 很高兴地宣布，它已利用与 Acuity Capital 的市场认购协议 ("ATM")（以前称为受控配售）协议-参见2018年7月31日、2020年9月1日、2020年9月22日、2020年11月27日、2021年1月19日、2021年6月4日和2021年11月5日的公告）通过同意发行40,000,000 LKE全额支付普通股筹集39,000,000美元（包括成本）以每股 0.975 美元的发行价向 Acuity Capital 出售股份。
3900 万美元的市场融资
3900 万美元的市场融资
40,000,000 股 Lake 股份将在公司的 LR7.1 容量范围内发行。 0.975 美元的发行价较截至 2022 年 3 月 7 日（含）的 15 个交易日 VWAP 0.955 美元溢价 2.1%。该交易预计将于 2022 年 3 月 11 日完成。
Lake 主席 Stu Crow 表示，根据 ATM 认购协议成功向 Acuity 发行股票进一步加强了资产负债表。
他还表示，连同英国和加拿大出口信贷机构的意向书，为 Kachi 项目高达 70% 的开发成本提供资金，这些资金将支持 LKE 四个盐水项目的快速扩张和活动增加。在阿根廷。
筹集的资金也将用于营运资金。
内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
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