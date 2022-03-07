Sydney, 2022年3月15日, AEST (ABN Newswire) - Lake Resources NL (LKE.AX) (FRA:LK1) (OTCMKTS:LLKKF) 正在提供一种清洁的解决方案，将高质量的锂输送到为能源转型提供动力的电池材料的紧密供应链中。 Lake 使用其合作伙伴加州丁香解决方案公司 (Lilac) 的颠覆性直接提取技术，高效生产具有显着 ESG 效益的高纯度锂。盐水处理不涉及采矿。
半年账户
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旗舰 Kachi 卤水锂项目的生产目标是在 2024 年以每年 50,000 吨碳酸锂的速度开始生产。根据标准项目融资条款，Kachi 已通过英国出口金融和加拿大 EDC 的长期低成本项目融资指示性地投入生产，约占 Kachi 开发所需总融资的 70%。
Lake 的开发计划使用我们的技术合作伙伴 Lilac 提供的一种有效的直接锂提取方法 (DLE)，该合作伙伴正在参与 Kachi 项目。这使 Lake Resources 成为具有成本竞争力的高纯度碳酸锂供应商，能够迅速大规模上市。该过程产生了强大的 ESG 效益、低碳 (CO2) 足迹、低用水量和低土地使用量。已从试验工厂模块的产品中生产出高纯度电池级碳酸锂（纯度 99.97%）（参见 ASX 公告 2020 年 10 月 20 日）。该产品在基于 NMC622 的锂离子电池测试电池中成功运行。
*要查看半年账目，请访问：
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内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
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