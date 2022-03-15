Sydney, 2022年4月2日, AEST (ABN Newswire) - Lake Resources NL (LKE.AX) (OTCMKTS:LLKKF) 告知其已与日本主要合作伙伴 Hanwa Co., Ltd. ("Hanwa") 签署了一份不具约束力的谅解备忘录 (MoU)，后者拥有"A-"信用评级，规定在 10 年内（延长额外 10 年）每年可承购高达 25,000 吨 (tpa) 的碳酸锂，至少 15,000 吨 LCE，来自 Kachi 项目，以按季度平均基准市场价格定价。
与 Hanwa Co., Ltd. 的非约束性谅解备忘录
与 Hanwa Co., Ltd. 的非约束性谅解备忘录
- 根据与主要日本合作伙伴的非约束性协议，以市场价格从 Kachi 项目承购高达每年 25,000 吨 (tpa) 碳酸锂 ( /- 氢氧化物) 的提议。
- Hanwa 打算与 Lake 合作，不仅在亚洲市场的营销和分销方面，而且在与电池行业的潜在客户协调战略和可持续供应链方面。
- Hanwa 正在考虑进行有意义的股权投资，以便与 Lake Resources 建立稳固和可持续的合作伙伴关系，并提供其他潜在的财务支持，例如承购预付款、贸易融资设施和项目开发支持。
- 打算在 Hanwa 和 Lake 之间建立战略合作，开发清洁锂供应链，以满足电动汽车、固定电池和阴极/前驱体制造商及其最终客户的环境需求。
- 谈判的成功结果将确保获得"A-"信用评级的承购伙伴进一步降低金融家和投资者的项目风险。
谅解备忘录还允许 Hanwa 考虑提供财务支持机制，例如有意义的股权投资、潜在的承购预付款和贸易融资设施，以确保与 Lake 达成长期协议并建立可持续的合作伙伴关系。
"2021 年 4 月，韩和组建了电池团队，以在电动汽车 (EV) 电池和蓄电池行业创造多方面的商机，"韩和公司高管兼电池团队主管 J. Tomono 先生说。
"电动汽车的锂离子电池市场正在不可阻挡地扩大，我们正在处理这些复杂产品的原材料，并增加我们对供应链各个方面的参与。
J. Tomono 先生还表示："我们一直在与合适的合作伙伴一起大规模地寻找合适的产品，以推动电池及其阴极最新技术的发展。"
Hanwa 和 Lake 已同意根据不具约束力的谅解备忘录，与包括电动汽车、电池和正极/前体制造商在内的其他电池供应链参与者进行真诚谈判，并尽一切合理努力最终敲定一份具有法律约束力的全面协议开发"清洁锂"供应链，以满足电动汽车制造商及其客户的环境需求。
韩华愿意协调韩华与莱克之间以及电池供应链下游企业之间的战略合作伙伴关系，共同开发一条独特而有效的供应链，"共同成长和可持续发展"。
"Hanwa 已经开始讨论和考虑与潜在合作伙伴积极合作，"J. Tomono 先生说。 Lake 将为 Hanwa 及其潜在的电池供应链合作伙伴/客户提供样品和技术支持。
"谅解备忘录反映了 Hanwa 打算迅速采取行动，就一项强有力的、长期的、具有约束力的最终承购协议的条款最终敲定，并允许为 Lake 提供财务支持，"Lake 的董事总经理 Steve Promnitz 先生说。
"Lake 和 Hanwa 都将这份谅解备忘录视为最终敲定具有约束力的长期协议的途径，该协议能够扩大生产并参与 Lake 的其他项目，以确保 Hanwa 的电动汽车和电池能够获得具有领先 ESG 优势的高质量锂产品顾客。"
Lake 董事长 Stu Crow 先生表示，与 Hanwa 签订具有约束力的长期协议将巩固 Lake 在今年晚些时候做出最终投资决定时的财务状况。
"这份谅解备忘录以及与 Hanwa 签订具有约束力的承购协议将使 Lake 成为全球锂供应链的独立供应商，并确保市场和潜在客户的供应安全。"
Crow 先生表示，项目融资越来越与 ESG 证书挂钩，投资者、债务提供者、承购商及其客户要求新的锂项目遵守严格的 ESG 标准。
"客户和消费者对锂生产的环境认证越来越多的审查；对供应安全的担忧使我们有信心与 Hanwa 建立这种伙伴关系，"Crow 先生说。
他说，与 Hanwa 以及英国和加拿大出口信贷机构的谅解备忘录已经表示愿意为 Kachi 项目资本要求的 70% 进行债务融资，支持 Lake 的 TARGET 100 计划，该计划的目标是每年生产 10 万吨石油。高纯度锂化学品到 2030 年上市。
谅解备忘录和与 Hanwa 签订具有约束力的长期协议将提供项目规模的电池，以以优惠的安装价格与贸易融资补充 Kachi 项目的太阳能农场能源。
Hanwa 已同意此次市场发布。 Lake 将尽快向市场通报具有法律约束力的框架和其他协议的进展情况。
内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
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