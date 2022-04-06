

允许更新 TGME 地下黄金项目

Sydney, 2022年4月27日, AEST (ABN Newswire) - Theta Gold Mines Limited ( TGM.AX ) (FRA:3LM) (OTCMKTS:TGMGF) 很高兴地告知其已推进其 MR 83 许可程序，完成了 20 项环境研究（表 1*）以支持 TGME 地下（'UG' ) 项目，其中包括 Beta、Frankfort、CDM 和 Rietfontein 矿山。于 2022 年 4 月 12 日提交的最终范围界定报告已被南非矿产资源和能源部 ("DMRE") 审查并接受，允许公司进入环境授权 ("EA") 申请流程的 EIA 阶段.范围界定报告的接受是 Theta Gold 强调的一个重要里程碑，因为它标志着 MR 83 许可过程所需的所有环境专家和工程设计的结论，这是在 Beta、Frankfort 和 CDM 矿山进行地下采矿所必需的。Theta Management 现在将专注于确保环境影响评估报告草案和环境管理计划（草案"EIA/EMPr"）获得批准，该计划已为公众征求意见而编制。本文件目前可用于 2022 年 4 月 19 日开始的为期 60 天的公共审查和意见征询期。在此公共审查期间，将举行各种会议和公共开放日，以解决利益相关者的任何意见和疑虑。最终的 EIA/EMPr 将在第三季度提交给 DMRE 以供批准，预计在第四季度对 EA 申请作出决定。此外，用水许可证 ('WUL') 申请已在水和卫生部 ('DWS') 注册，并与 DWS 案例官员举行了申请前会议。WUL 是一个独立于 EIA 的过程，如表 2* 中所强调的，表明许可工作流程已经完成。水和废物综合管理计划 ('IWWMP') 草案已编制完成，也可供公众审查，与 EIA 阶段的公众审查期同时进行。 WUL 申请的最终提交定于第三季度。提交后，DWS 将有 90 天的时间来评估申请。要继续在部分 Beta 和 CDM 矿山开采，还需要获得林业、渔业和环境部 ('DFFE') 部长的批准。已向 DFFE 提供了一项生态补偿计划，以协助确保当地集水系统的未来。作为 Theta ESG 计划的一部分，Theta 将作为与其他非政府组织的投资的基石，以保护、恢复和确保当地集水区的长期可持续性。拟议的生态补偿计划包括：- 根除和控制外来入侵植物物种，- 防火带实施，- 改道的溪流和排水系统的修复，- 实施侵蚀和沉积物控制，- 促进原生草原和原生森林的重建，- 优化集水区的水文功能。位于 Morgenzon 森林自然保护区之外的法兰克福和 Rietfontein 矿不属于上述 DFFE 交易，无需满足此 DFFE 要求。 Frankfort 和 Rietfontein 仅适用于上面突出显示的正常 EA 流程。董事长 Bill Guy 先生评论说："接受从 MRE 收到的最终范围界定报告标志着 Theta 的一个重要里程碑，因为我们现在已经完成了 MR 83 许可所需的所有环境专家和工程设计。很高兴看到支持我们不仅得到了政府的支持和认可，还得到了我们当地社区和土地所有者的支持，他们都在 BEE 结构下拥有直接利益。随着我们进入环境影响评估阶段，我们希望看到所有各方同样程度的支持在我们的会议和公共开放日期间的利益相关者。"在 Beta 和 CDM 矿山，通过将生态补偿纳入我们不断增长的 ESG 计划，我们将在未来几年对当地集水区产生积极影响。我们决定为这项投资奠定基础，并与利益相关者和 DFFE 合作，这将使未来受益该地区的几代人。随着我们继续在 DFS 方面取得令人鼓舞的进展，我期待为股东提供持续的更新。"*查看表格和数字，请访问：内容关于 Theta Gold Mines Limited

Theta Gold Mines Limited (ASX:TGM) (OTCMKTS:TGMGF) 是一家黄金开发公司，在世界著名的南非金矿区拥有一系列潜在的黄金资产。这些资产包括几个地表和近地表高品位黄金项目，与该地区其他黄金生产商相比，这些项目具有成本优势。



Theta Gold Mines 核心项目位于姆普马兰加省历史悠久的金矿小镇 Pilgrim's Rest 旁边，距离约翰内斯堡东北约 370 公里的公路或内尔斯普雷特（姆普马兰加省首府）以北 95 公里。继 2011 年至 2015 年的小规模生产之后，公司目前正专注于在 TGME 工厂批准的占地面积内建设新的黄金加工厂，以及加工 Theta Open Pit 氧化金矿石。预计未来将进一步评估附近的地表和地下矿山和前景。



该公司的目标是主要围绕浅层、露天或平巷硬岩采矿资源建立一个超过 100Kozpa 的稳固生产平台。 Theta Gold Mines 可以进入超过 43 个历史矿山和勘探区，可以访问和探索，记录的历史产量超过 6.7Moz。