

完成 140 万美元的安置以推进 TGME 地下项目

Sydney, 2022年5月4日, AEST (ABN Newswire) - Theta Gold Mines Limited ( TGM.AX ) (FRA:3LM) (OTCMKTS:TGMGF) 很高兴地宣布，它已通过私募从大多数现有的机构、专业和老练的投资者那里筹集了 140 万澳元（费用前）。公司将根据上市规则第 7.1 条，利用公司现有的配售能力，以每股 0.12 澳分的发行价发行新普通股。本次配股募集资金使用情况如下：a) 项目支出，包括许可、地下试采和完成最终可行性研究；b) 环境影响评估和环境管理计划的进展；和c) 一般营运资金和公司管理费用。董事长 Bill Guy 先生评论说："最终可行性研究正在进行中，公司将在 2022 年 5 月 9 日星期一开始的 Indaba 开普敦矿业开采周后接待潜在的金融家前往南非的现场。我们也在项目资料室的设立进度，将于 5 月下半月供项目融资人使用。我们再次欢迎我们现有的 Theta 金矿国内外投资者继续投出强烈的信任票，他们继续支持公司及其重要的 TGME 地下金矿项目。"内容关于 Theta Gold Mines Limited

Theta Gold Mines Limited (ASX:TGM) (OTCMKTS:TGMGF) 是一家黄金开发公司，在世界著名的南非金矿区拥有一系列潜在的黄金资产。这些资产包括几个地表和近地表高品位黄金项目，与该地区其他黄金生产商相比，这些项目具有成本优势。



Theta Gold Mines 核心项目位于姆普马兰加省历史悠久的金矿小镇 Pilgrim's Rest 旁边，距离约翰内斯堡东北约 370 公里的公路或内尔斯普雷特（姆普马兰加省首府）以北 95 公里。继 2011 年至 2015 年的小规模生产之后，公司目前正专注于在 TGME 工厂批准的占地面积内建设新的黄金加工厂，以及加工 Theta Open Pit 氧化金矿石。预计未来将进一步评估附近的地表和地下矿山和前景。



该公司的目标是主要围绕浅层、露天或平巷硬岩采矿资源建立一个超过 100Kozpa 的稳固生产平台。 Theta Gold Mines 可以进入超过 43 个历史矿山和勘探区，可以访问和探索，记录的历史产量超过 6.7Moz。