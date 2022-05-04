

CEO 演讲 - 开普敦矿业大会 Indaba

Sydney, 2022年5月10日, AEST (ABN Newswire) - Theta Gold Mines Limited ( TGM.AX ) (FRA:3LM) (OTCMKTS:TGMGF) 控制并主导着东德兰士瓦金矿，南非的金矿开采业始于近 130 年前。我们正在让这个被遗忘的历史悠久的浅层金矿恢复生机。德兰士瓦黄金系统在地质上位于地球上最大的火成岩侵入体布什维尔德复合体的东侧。我们已经在澳大利亚证券交易所生产并交付了不受主要矿业公司控制的最大黄金资源之一。这家黄金厂位于约翰内斯堡东北 370 公里处的姆普马兰加省的朝圣者休息和萨比镇附近。 TGME 项目在 620 平方公里（或 62,000 公顷）广阔的潜在金矿中发现了超过 43 个历史矿山。*查看CEO演讲，请访问：内容关于 Theta Gold Mines Limited

Theta Gold Mines Limited (ASX:TGM) (OTCMKTS:TGMGF) 是一家黄金开发公司，在世界著名的南非金矿区拥有一系列潜在的黄金资产。这些资产包括几个地表和近地表高品位黄金项目，与该地区其他黄金生产商相比，这些项目具有成本优势。



Theta Gold Mines 核心项目位于姆普马兰加省历史悠久的金矿小镇 Pilgrim's Rest 旁边，距离约翰内斯堡东北约 370 公里的公路或内尔斯普雷特（姆普马兰加省首府）以北 95 公里。继 2011 年至 2015 年的小规模生产之后，公司目前正专注于在 TGME 工厂批准的占地面积内建设新的黄金加工厂，以及加工 Theta Open Pit 氧化金矿石。预计未来将进一步评估附近的地表和地下矿山和前景。



该公司的目标是主要围绕浅层、露天或平巷硬岩采矿资源建立一个超过 100Kozpa 的稳固生产平台。 Theta Gold Mines 可以进入超过 43 个历史矿山和勘探区，可以访问和探索，记录的历史产量超过 6.7Moz。