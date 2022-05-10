

延长安全债券到期日的选项

Sydney, 2022年5月13日, AEST (ABN Newswire) - Theta Gold Mines Limited ( TGM.AX ) (FRA:3LM) (OTCMKTS:TGMGF) 很高兴地宣布，它已签署一项协议，以延长其目前持有的 600 万澳元有担保债券融资（担保债券）的到期日如果需要，与 2Invest AG 及其联营公司再合作 12 个月。600 万澳元担保债券的到期日和还款日期目前为 2023 年 1 月 23 日，董事会可酌情延长 12 个月至 2024 年 1 月 23 日。担保债券的所有其他现有条款和条件保持不变。作为协议的一部分，公司将向 2Invest AG 发行 1500 万股非上市 C 系列期权，行使价为 0.17 美元，到期日为 2024 年 1 月 16 日或之前。非上市期权将根据上市规则第 7.1 条本公司的现有能力发行。2Invest AG 是德国 Delphi / Balaton 和 Sparton AG 的姊妹公司，于 2021 年 7 月加入 Theta 注册，目前是 Theta Gold 3.9% 的股东。董事长 Bill Guy 先生评论说："我们很高兴得到 2Invest 的持续支持，当然欢迎他们在公司向融资、建设和生产推进的同时通过行使所持有的各种看涨期权来增加他们在公司的股权"。内容关于 Theta Gold Mines Limited

Theta Gold Mines Limited (ASX:TGM) (OTCMKTS:TGMGF) 是一家黄金开发公司，在世界著名的南非金矿区拥有一系列潜在的黄金资产。这些资产包括几个地表和近地表高品位黄金项目，与该地区其他黄金生产商相比，这些项目具有成本优势。



Theta Gold Mines 核心项目位于姆普马兰加省历史悠久的金矿小镇 Pilgrim's Rest 旁边，距离约翰内斯堡东北约 370 公里的公路或内尔斯普雷特（姆普马兰加省首府）以北 95 公里。继 2011 年至 2015 年的小规模生产之后，公司目前正专注于在 TGME 工厂批准的占地面积内建设新的黄金加工厂，以及加工 Theta Open Pit 氧化金矿石。预计未来将进一步评估附近的地表和地下矿山和前景。



该公司的目标是主要围绕浅层、露天或平巷硬岩采矿资源建立一个超过 100Kozpa 的稳固生产平台。 Theta Gold Mines 可以进入超过 43 个历史矿山和勘探区，可以访问和探索，记录的历史产量超过 6.7Moz。