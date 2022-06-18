

参加者欢迎来到多伦多参加第 90 届 PDAC

Toronto, 2022年6月18日, AEST (ABN Newswire) - 自 2020 年 3 月以来，世界矿产勘探和采矿业重返多伦多，参加了加拿大勘探者和开发商协会 (PDAC) 大会的首次面对面会议，证实了该行业对重返业务的渴望。在经历了两年多的重大事件不确定性之后，PDAC 2022 大会——全球首屈一指的年度勘探和采矿活动——迎来了 17,445 名投资者、分析师、土著领导人、采矿业高管、地质学家、政府官员和学生。"与世界上大多数国家一样，矿产勘探和采矿业在大流行期间面临着各种挑战，但其重要性和复原力仍然令人钦佩，这种自豪感在 PDAC 2022 年大会上得到了充分展示，"PDAC 总裁亚历克斯说克里斯托弗，反思迫使 PDAC 2021 成为完全在线活动的 COVID-19 大流行。"能源在售罄的贸易展和投资者交流中广泛传播，以及参与人数众多的短期课程和节目，反映了该行业内发生的对话，包括公平、多样性和包容性、土著参与、关键矿产、可持续性和工业在帮助世界实现低排放未来方面的作用。"支持这一重点，参加大会开幕式的加拿大自然资源部长乔纳森·威尔金森阁下发布了一份讨论文件，告知加拿大的关键矿产战略。"随着世界向绿色和数字经济过渡，关键矿产为加拿大提供了巨大的经济机会。我们的政府致力于使加拿大成为关键矿产的世界领导者，从勘探到回收利用，"威尔金森说。PDAC 2022 公约的亮点包括：- 引人入胜的讨论和站立的空间只会在许多节目中出现。- 六位业内表现最佳的公司荣获 PDAC 2022 奖。- 记录出席开幕式的人数。- 原住民计划的高出席率和参与对话，包括以正确方式导航 UNDRIP 的会议。- 扩大主题演讲计划，由行业专家就商品、矿产前景、技术和新发现发表演讲。- WiM 于 6 月 14 日举行年度矿业多元化招待会，并于 6 月 15 日启动国际矿业妇女日。- PDAC 与世界经济论坛合作，主办了第七届年度国际矿业部长峰会 (IMMS)，汇集了来自世界各地的 20 位矿业部长，讨论该行业在减少全球排放方面的作用。现在，兴奋转向了 6 月 28 日至 29 日的在线 PDAC 2022 大会，其中有几场来自面对面的会议，以及许多新的和相关的主题。所有 Access Pass 持有者都会自动获得补充在线注册。一些 2022 名参与者分享了他们对六月温暖天气和阳光的喜爱；但是，我们将回到 PDAC 2023 的传统 3 月日期，以重新调整行业和市场力量。内容关于 PDAC

The Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC) 是矿产勘探和开发界的主要代言人，该行业为 719,000 人提供直接和间接就业机会，每年为加拿大的 GDP 贡献 1060 亿加元。 PDAC 代表全球 6,000 多名成员，其工作重点是支持具有竞争力、负责任和可持续发展的矿产部门。