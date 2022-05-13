

TGME 地下金矿更新

Sydney, 2022年6月20日, AEST (ABN Newswire) - Theta Gold Mines Limited ( TGM.AX ) (FRA:3LM) (OTCMKTS:TGMGF) 很高兴提供 MR 83 黄金加工厂的最新情况。 Theta 任命了 MET63 公司，该公司专门从事先进模块化加工厂的设计和建造，在全面的冶金测试工作计划的基础上，在多层内部和独立监督的基础上，承担并完成工厂设计。黄金加工厂的主要特点：- 新黄金加工厂的设计年加工能力为 540,000 吨。该工厂设计包括两个单独的加工流，能够分别加工自由磨矿和硫化矿。- 新的黄金加工厂旨在适应目前的工厂占地面积，该工厂构成采矿权 MR83 的一部分，因此不需要额外的环境许可。- 新的加工厂组件包括三级破碎、研磨、试剂、浮选、CIL、洗脱和金室部分，如图 1 和 2* 所示。- 黄金厂将生产多尔金条。- 工程和成本计算已经完成，达到 DFS 所需的准确度。- 完成的设计包括供水和供电网络，并有可能通过模块化单元增加容量以用于未来的工厂扩建，这与公司在五年内达到其黄金产量目标 160koz/pa 的战略一致。- 经验证的最新自动化技术被纳入黄金加工厂设计，这将减少劳动力需求并提高生产力水平。- 尾矿处置将在距工厂约 150m 的现有尾矿储存设施上进行。- 一些现有的工厂基础设施被纳入新的黄金加工厂。总体最终可行性研究进展顺利，目前处于 QA/QC 阶段，预计在 2022 年第二季度末之前完成。主席 Bill Guy 先生表示："DFS 进展顺利，草案目前正在内部审查中。加工厂由经验丰富的南非咨询团队 MET63 设计，该工厂旨在满足不同的矿石流，因为不同的 TGME 金矿将投产。预计超过 80% 的工厂组件和原材料将在当地从南非供应商处采购。南非拥有众多矿山设备制造商和供应商。模块化设计意味着易于扩展以适应未来的增长并减少施工时间。 "*查看表格和数字，请访问：内容关于 Theta Gold Mines Limited

Theta Gold Mines Limited (ASX:TGM) (OTCMKTS:TGMGF) 是一家黄金开发公司，在世界著名的南非金矿区拥有一系列潜在的黄金资产。这些资产包括几个地表和近地表高品位黄金项目，与该地区其他黄金生产商相比，这些项目具有成本优势。



Theta Gold Mines 核心项目位于姆普马兰加省历史悠久的金矿小镇 Pilgrim's Rest 旁边，距离约翰内斯堡东北约 370 公里的公路或内尔斯普雷特（姆普马兰加省首府）以北 95 公里。继 2011 年至 2015 年的小规模生产之后，公司目前正专注于在 TGME 工厂批准的占地面积内建设新的黄金加工厂，以及加工 Theta Open Pit 氧化金矿石。预计未来将进一步评估附近的地表和地下矿山和前景。



该公司的目标是主要围绕浅层、露天或平巷硬岩采矿资源建立一个超过 100Kozpa 的稳固生产平台。 Theta Gold Mines 可以进入超过 43 个历史矿山和勘探区，可以访问和探索，记录的历史产量超过 6.7Moz。