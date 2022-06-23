Sydney, 2022年7月29日, AEST (ABN Newswire) - Lake Resources NL (LKE.AX) (FRA:LK1) (OTCMKTS:LLKKF) 正在为向电池材料供应链提供清洁解决方案，为能源转型提供动力。 Lake 使用其合作伙伴加州丁香解决方案公司 (Lilac) 的颠覆性直接提取技术 (DLE)，该公司正在进入旗舰 Kachi 项目，以高效生产具有显着 ESG 效益的高纯度锂。盐水处理不涉及采矿。
季度活动报告
季度活动报告
旗舰 Kachi 卤水锂项目的生产目标是在 2024 年以每年 50,000 吨碳酸锂的速度开始生产。根据标准项目融资条款（ASX 2021 年 8 月 11 日发布），Kachi 由英国出口金融部和加拿大 EDC 提供的长期低成本项目融资指示性投入生产，约占 Kachi 开发所需总融资的 70%。
Lake 的开发计划使用具有成本效益的 DLE 方法，使 Lake 能够以强大的 ESG 效益、低碳 (CO2) 足迹、低水和低土地使用量快速进入市场。
已从试点工厂模块生产出高纯度电池质量碳酸锂（99.97% 纯度）（ASX 发布于 2020 年 10 月 20 日），该模块在基于 NMC622 的锂离子电池测试电池中成功运行（ASX 发布于 3 月 2 日）
丁香示范厂交付给卡驰项目
在经过广泛而成功的测试工作后，Lakes 的技术合作伙伴 Lilac Solutions 已将 Lilac 的示范工厂从美国加利福尼亚州交付给 Kachi 项目。离子交换模块和配套设备是在五个 40 英尺（12 米）集装箱中为示范工厂组装的。一旦连接了盐水进料、电源和试剂，模块化设计就可以实现"即插即用"的方法。
该示范工厂目前正在调试前进行组装。
该示范工厂将运行约 3 至 4 个月，生产氯化锂（洗脱液），相当于 2.5 吨碳酸锂。这将在今年晚些时候转化为高纯度电池质量的碳酸锂，供潜在的承购商和电池认证使用。在现场生产高纯度产品进一步降低了承购商、金融家和投资者的项目风险。美国加利福尼亚州的测试工作继续为最终可行性研究和测试产品样品提供数据。
卡奇锂卤水项目
任命债务融资联合协调人
花旗和摩根大通在本季度被任命为 Kachi 项目拟议债务融资的联合协调人，此前该项目经过了广泛且竞争激烈的招标程序。
投资银行将协调贷方和第三方对主要项目里程碑分析的工作流程，包括尽职调查、符合 JORC 标准的最终可行性研究 (DFS) 和环境社会影响评估 (ESIA)。
与英国出口金融署 (UKEF)、英国出口信贷署 (ECA) 和加拿大出口发展局 (EDC) 的讨论仍在继续，他们此前为 Lake's Kachi 所需资金总额的约 70% 提供了指示性支持以 50,000 吨/年 LCE 的扩展率进行项目，但须遵守标准项目融资条款。项目融资条款包括合适的结构化承购合同、成功完成 Kachi 的最终可行性研究 (DFS) 以及赤道原则的环境和社会影响评估 (ESIA)（ASX 2021 年 8 月 11 日发布）。
在 Kachi 继续钻探
继续在 Kachi 进行钻探，以加强先前超出当前资源限制的锂分析结果。此类钻探旨在支持 Kachi 项目的计划生产目标（ASX 2021 年 12 月 15 日发布）。一项四井金刚石钻探计划和一项额外的旋转钻探计划正在进行中，旨在将资源升级到更高的类别并进行扩展（澳大利亚证券交易所于 2021 年 7 月 7 日发布）。
Cauchari、Olaroz 和 Paso 锂卤水项目
阿根廷胡胡伊省
Lake 在阿根廷西北部的胡胡伊省拥有三个锂盐项目，Cauchari、Olaroz 和 Paso，占地超过 47,000 公顷。 Lake 旨在推进这些项目的开发，以确保在预期的额外可行性研究之前通过钻探和测试来扩大锂的多资产资产。
第二台钻机已抵达现场，以补充二月份开始的钻探计划。
目前 Olaroz 和 Paso 项目的钻探工作正在推进。预计将在第三季度提供化验结果。
钻井被设计为该地区所有项目加速计划的一部分，以量化确定的盐水、开发含水层并使用数据进行泵测试，以进行初步可行性研究。旋转井之后将是金刚石孔。卤水将采用直接锂提取方法进行取样和测试，类似于之前对 Kachi 项目锂卤水进行的工作。
Lake 此前已在 Cauchari 项目（ASX 2019 年 8 月 23 日发布）确认了 2019 年在钻探的多个高品位锂卤水区。更高品位的结果在 343m（从 117m 到 460m）上平均锂含量为 493 mg/L，最高为 540 mg/L，这与毗邻的赣锋/Lithium Americas JV 生产开发中的锂盐水相似。
现金头寸和财务
截至 2022 年 6 月 30 日，Lake 持有现金 1.75 亿澳元（1.2 亿美元）（以澳元、美元和阿根廷比索计），没有债务。
公司的资金一直持续到最终投资决策 (FID) 和建设融资阶段，包括 Kachi 项目的最终可行性研究 (DFS)。
支付给主体关联方及其关联方的款项：
本季度支付给实体关联方及其关联方的金额为 569,000 美元。这些金额与正常董事费用有关，包括前常务董事的薪水、最终可行性研究执行技术总监的费用以及执行主席正在进行的营销和筹款活动的费用。
*要查看完整的季度报告，请访问：
https://abnnewswire.net/lnk/561A01RW
内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
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