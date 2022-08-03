

Theta Gold 的 TGME 项目 DFS 确认 NPV 为 4.32 亿澳元

Sydney, 2022年7月27日, AEST (ABN Newswire) - Theta Gold Mines Limited ( TGM.AX ) (FRA:3LM) (OTCMKTS:TGMGF) 的可行性研究通过在南非著名的金矿区重新开发 TGME 的黄金资产，为生产提供了一条清晰的途径，预计总寿命为矿山 (LOM) 生产 1.24 Moz 的含金。早期的场地开发工作、许可和批准的最终确定正在进行中。FS 关键基本案例结果：- Transvaal Gold Mining Estate (TGME) 地下金矿项目，最初包括 4 个矿山（第 1 阶段） - Beta、Frankfort、Clewer-Dukes Hill-Morgenzon (CDM) 和 Rietfontein - 位于姆普马兰加省 Pilgrim's Rest 和 Sabie 镇附近省，约翰内斯堡东北 370 公里；- TGME 黄金项目包含超过 43 个历史悠久的矿山，并制定了以最低资本支出使这些大型浅层金矿恢复生产的长期计划。此外，还有 3.6 Moz 的推断矿产资源可用于未来开发 - 未包含在基本案例 LOM 计划中；- 完成 TGME 黄金厂的前端工程设计 (FEED) 的执行准备。植物设计支持长期增长计划；- 初始 12.9 年 LOM 计划的第 1 阶段，处理速率为 540 ktpa，关键物理参数包括：o 前 41 个月的金矿石产量与最初的四个矿山相比为 45 ktpm；o 自由铣削的独立加工厂，在现场生产多雷，以生产 80 - 100Koz pa @ 5.18 g/t 回收黄金 - 黄金回收率为 87.1%；o 首次黄金生产计划于 2024 年第二季度进行o 黄金厂预计在投产第三年时产量将超过 100koz/pa；o 重新调试现有的现场尾矿储存设施 (TSF)；o LOM 计划概述了从开采的 1.24 Moz 中回收 1.08 Moz 黄金；o LOM 计划包括 558koz 探明/可能储量，涵盖超过 7 年的开采和 662Koz 推断矿产资源；o 采矿战略的重点仍然是开采所有可开采矿产资源，包括 53% 的推断矿产资源；和o 超过 3 Moz 的可用于未来开发的推断矿产资源未包含在基本案例 LOM 计划中。- 在 1,642 美元/盎司（2,189 澳元/盎司）的平均黄金价格下，FS 表现出强劲的财务回报（基于 LOM 计划），包括：o 未贴现的自由现金流为 5.08 亿美元（6.78 亿澳元），税前为 7.17 亿美元（9.56 亿澳元）；o NPV（以 10% 的折现率计算）为 2.19 亿美元（2.92 亿澳元），税前为 3.24 亿美元（4.32 亿澳元）；o 资本回收期为 31 个月；o 65% 的税前内部收益率；o 联合地下项目的 AISC 为 834 美元/盎司（1,112 澳元/盎司）；和o 最高资本要求为 7700 万美元（1.03 亿澳元），总资本为 1.74 亿美元（2.32 亿澳元）- FS 之外的潜在上行空间包括：o 第 2 阶段 - 增加产量以包括 7 个矿山，将加工厂扩大到 80 ktpm，五年内产量高达 160 koz pa；o 通过勘探目标扩大矿产资源，同时合并来自 40 个邻近历史矿山的额外矿山 - 距离计划工厂不远；o 在项目的规划、设计和开发阶段采用 ESG 基本原则，旨在降低能源消耗，使人才库多样化，并吸引使用可持续产品的供应商/承包商；o 在南非招标矿山服务合同，以获得最具竞争力的价格结果；和o 所有当前储量和 LOM 材料都位于浅层矿体中。- 研究了两种调度策略，即：o 基础案例：针对总矿产资源（测量、指示和推断）的 LOM 计划；和o 矿石储量计划：LOM 计划仅针对测量和指示的矿产资源。两个时间表都列于表 1 至 3 的附录 A* 中，并且都展示了强大的项目经济性。*查看表格和数字，请访问：内容关于 Theta Gold Mines Limited

Theta Gold Mines Limited (ASX:TGM) (OTCMKTS:TGMGF) 是一家黄金开发公司，在世界著名的南非金矿区拥有一系列潜在的黄金资产。这些资产包括几个地表和近地表高品位黄金项目，与该地区其他黄金生产商相比，这些项目具有成本优势。



Theta Gold Mines 核心项目位于姆普马兰加省历史悠久的金矿小镇 Pilgrim's Rest 旁边，距离约翰内斯堡东北约 370 公里的公路或内尔斯普雷特（姆普马兰加省首府）以北 95 公里。继 2011 年至 2015 年的小规模生产之后，公司目前正专注于在 TGME 工厂批准的占地面积内建设新的黄金加工厂，以及加工 Theta Open Pit 氧化金矿石。预计未来将进一步评估附近的地表和地下矿山和前景。



该公司的目标是主要围绕浅层、露天或平巷硬岩采矿资源建立一个超过 100Kozpa 的稳固生产平台。 Theta Gold Mines 可以进入超过 43 个历史矿山和勘探区，可以访问和探索，记录的历史产量超过 6.7Moz。