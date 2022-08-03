

季度活动报告

Sydney, 2022年8月1日, AEST (ABN Newswire) - Theta Gold Mines Limited ( TGM.AX ) (FRA:3LM) (OTCMKTS:TGMGF) 很高兴地报告其 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间的活动。强调2022 年 6 月季度：- 2022 年 6 月末，TGME 地下最终可行性研究 (DFS) 接近完成，正在进行最终的内部和外部审查和批准，随后于 2022 年 7 月 27 日季度结束后发布。可行性研究 (FS) 的主要特点包括：TGME 可行性研究提供了 1.24Moz 含金量，支撑了最初 12.9 年的矿山寿命。强劲的财务回报（基于 LOM 计划），包括（以 2,189 澳元/盎司的黄金价格，2024 年首次投产，包括：o 未贴现自由现金流 5.08 亿美元（6.78 亿澳元），税前 717 美元（9.56 亿澳元）；o NPV（按 10% 折现率）为 2.19 亿美元（2.92 亿澳元），税前 3.24 亿美元（4.32 亿澳元）；o 资本回收期为 31 个月；o 65% 的税前内部收益率；o 联合地下项目的 AISC 为 834 美元/盎司（1,112 澳元/盎司）；和o 最高资本要求为 7700 万美元（1.03 亿澳元），总资本要求为 1.74 亿美元（2.32 亿澳元）。- TGME金厂的前端工程设计（FEED）完成，为TGME地下项目最终可行性研究（DFS）的完成提供了重要投入- 最终环境影响评估报告和环境管理计划 (EIA/EMPr) 提交给矿产资源和能源部 (DMRE)，综合用水许可证申请的最终技术文件提交给水和卫生部 (DWS) ) 作最后决定。- DMRE 和 DWS 对 MR 83 申请的决定结果预计在 2022 年第四季度公布，随后是 90 天的审查期。- 向林业、渔业和环境部提交了大气排放许可证申请。该申请目前可供公众征求意见，为期 30 天，截止日期为 2022 年 8 月 10 日。预计将在 2022 年第三季度末对申请作出最终决定。- 在水和卫生部 ('DWS') 注册的法兰克福矿用水许可证申请 - 预计在 2022 年第三季度做出最终决定。- DWS 的积极决定意味着法兰克福矿山完全被允许。- TGM 在 2022 年 6 月季度通过私募融资完成了来自大多数现有机构、专业和成熟投资者的 140 万澳元（未计成本）的融资。- 公司签订了一项协议，将其目前与 2Invest AG 及其联营公司持有的 600 万澳元的未偿还担保债券融资（担保债券）的到期日再延长 12 个月。2022 年 6 月后的季度更新：- TGME 地下可行性研究 (FS) 发布支持 12.9 年的矿山寿命，净现值 (10%) 为 4.32 亿澳元（税前）。- TGM 仍在与金融机构进行深入讨论，以通过发行新股完成融资。预计该问题的最终条款将很快公布。Theta 董事长 Bill Guy 先生表示："最终可行性研究 (DFS) 已于 2022 年 7 月底完成并发布，这标志着公司取得了巨大成就。公司已经能够证明它有一个项目可以交付低-从 TGME 地下黄金项目的前 4 个矿山的 12.9 年矿山寿命中进行成本、可持续开采。第一阶段包括 Beta、Rietfontein、CDM 和法兰克福矿山，使我们能够获得高达 1.24Moz 的含金量为投资者创造可观的回报，同时为矿山周边地区带来繁荣和经济效益"。*要查看完整的季度报告，请访问：内容关于 Theta Gold Mines Limited

Theta Gold Mines Limited (ASX:TGM) (OTCMKTS:TGMGF) 是一家黄金开发公司，在世界著名的南非金矿区拥有一系列潜在的黄金资产。这些资产包括几个地表和近地表高品位黄金项目，与该地区其他黄金生产商相比，这些项目具有成本优势。



Theta Gold Mines 核心项目位于姆普马兰加省历史悠久的金矿小镇 Pilgrim's Rest 旁边，距离约翰内斯堡东北约 370 公里的公路或内尔斯普雷特（姆普马兰加省首府）以北 95 公里。继 2011 年至 2015 年的小规模生产之后，公司目前正专注于在 TGME 工厂批准的占地面积内建设新的黄金加工厂，以及加工 Theta Open Pit 氧化金矿石。预计未来将进一步评估附近的地表和地下矿山和前景。



该公司的目标是主要围绕浅层、露天或平巷硬岩采矿资源建立一个超过 100Kozpa 的稳固生产平台。 Theta Gold Mines 可以进入超过 43 个历史矿山和勘探区，可以访问和探索，记录的历史产量超过 6.7Moz。