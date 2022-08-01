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Sydney, 2022年8月3日, AEST (ABN Newswire) - Theta Gold Mines Limited ( TGM.AX ) (FRA:3LM) (OTCMKTS:TGMGF) 很高兴地宣布，它已从众多现有股东、新的机构、专业和成熟的投资者。公司将根据上市规则第 7.1 条，利用公司现有的配售能力，以每股 0.0651 澳元的发行价发行 35,384,615 股新的缴足 TGM 普通股。股份预计将于 2022 年 8 月 11 日星期四发行。本次配股募集资金用途如下：a) 项目支出，包括 TGME 地下金矿项目的初步开发和规划活动；b) 完成项目许可审批的进展；和c) 一般营运资金、公司管理费用以及债券利息和贷款偿还。董事长 Bill Guy 先生评论说："最近完成的 TGME 地下金矿最终可行性研究 (DFS) 标志着公司取得了重大成就，并使我们能够向前迈进，为 Theta 过渡到运营提供清晰的路线图。 , 南非的中级黄金生产商。"公司及其债务顾问正忙于准备 TGME 项目信息备忘录和银行模型，以在未来几周内与众多潜在项目融资人讨论潜在的融资解决方案，并预计将在本季度收到融资条款清单。"Shaw and Partner Limited 和 Sanlam Private Wealth (Pty) Ltd 是此次配售的股票经纪人。 6% 的佣金以现金或股票形式支付。内容关于 Theta Gold Mines Limited

Theta Gold Mines Limited (ASX:TGM) (OTCMKTS:TGMGF) 是一家黄金开发公司，在世界著名的南非金矿区拥有一系列潜在的黄金资产。这些资产包括几个地表和近地表高品位黄金项目，与该地区其他黄金生产商相比，这些项目具有成本优势。



Theta Gold Mines 核心项目位于姆普马兰加省历史悠久的金矿小镇 Pilgrim's Rest 旁边，距离约翰内斯堡东北约 370 公里的公路或内尔斯普雷特（姆普马兰加省首府）以北 95 公里。继 2011 年至 2015 年的小规模生产之后，公司目前正专注于在 TGME 工厂批准的占地面积内建设新的黄金加工厂，以及加工 Theta Open Pit 氧化金矿石。预计未来将进一步评估附近的地表和地下矿山和前景。



该公司的目标是主要围绕浅层、露天或平巷硬岩采矿资源建立一个超过 100Kozpa 的稳固生产平台。 Theta Gold Mines 可以进入超过 43 个历史矿山和勘探区，可以访问和探索，记录的历史产量超过 6.7Moz。