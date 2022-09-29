Gekko 工厂超出预期
Perth, 2022年9月29日, AEST (ABN Newswire) - Classic Minerals Limited (ASX:CLZ) 很高兴地宣布，它已经验证了投资用于加工 Kat Gap 金矿石的 Gekko 系列设备的决定。 Nagrom 在实验室 1 完成的测试工作现已得到证实，Gekko Inline Pressure Jig 和 Gekko Spinner 通过简单的重力过程以小于 2 毫米的压碎尺寸提供超过 95% 的释放黄金。 Gekko 设备还支持低成本工厂将能够提供出色结果的决定。与传统的黄金加工厂相比，工厂配置有助于 Classic 拥有更环保、无化学品的足迹，因为没有化学品参与，并且电力使用也非常低。
在试验工厂设置中使用的 Gekko Jig 是 IPJ 1000，能够处理高达每小时 30 吨的吞吐量。 Classic 还有一个 Gekko IPJ 2400，其铭牌容量高达每小时 100 吨。
Pilot 每小时能够处理 10 吨饲料，但在试点期间以 1-2 tph 的速度运行，以便专注于理解和优化过程动态而不是吞吐率。
利用 Classic 已经拥有的设备，Pilot 可升级到每小时 100 吨。
完整的流程图是：
- Gekko Jig 浓缩到 Gekko 离心浓缩器
- 跳汰尾矿到两个串联的离心金选矿机 (ICON)
- 冶炼精矿清理
- 在 CIL 工厂建立时收集的尾矿用于后处理（目前正在评估氰化物替代品，以延续更环保的黄金工厂的理念——如果在技术和商业上合适的话）。
初步结果
结果与预期一致，重力流程回收了大部分释放的黄金，除了少量的超细金流入尾矿。
- 试点流程图适用于 Kat Gap 的矿化类型。
- 夹具尾巴含有可忽略不计的免费黄金
- 大部分黄金（从粗到超细）在 jig/Spinner 组合中回收
- "清道夫"离心选矿机主要捕获未回收的精金。
- 生产的精矿含有从超细（漂浮）到 2 毫米大小的黄金。
- Classic 目前正在等待化验以协调黄金等级和回收率。
商业影响
一旦在现场全面投产，预计 Gekko 工厂将按照之前的测试工作生产黄金，即在饲料中回收高达 70% 的黄金。
董事长 John Lester 说："今天，我们决定购买 Gekko 工厂和设备用于 Kat Gap 矿石，这证明了试点工厂的测试结果是正确的。我现在相信，整个工厂的下一阶段调试将提供我们一直在寻找 Classic 的结果。在尾矿储存设施获得批准后，我们将开始工厂组装和调试，并继续加工 Kat Gap 矿石和生产黄金。我们已经拥有额外的 Gekko 组件，这些组件将允许Kat Gap 的处理能力超过每小时 100 吨。"
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内容关于 Classic Minerals Limited
Classic Minerals Limited (ASX:CLZ) 是一家专注于西澳大利亚著名金矿区金矿的勘探和开发公司。 2017 年 3 月，Classic 收购了 Forrestania 黄金项目，拥有 7 个矿权地，占地 450 平方公里。 FGP 战略性地位于一个非常有前景的地区，是一个未被充分开发的包裹，周围环绕着数百万盎司的矿床，如 Bounty (2Moz) 和 Yilgern Star (1.5Moz)。
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