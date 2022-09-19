Nicholas Lindsay 担任非执行董事职务
Sydney, 2022年10月3日, AEST (ABN Newswire) - Lake Resources NL (ASX:LKE) (LK1:FRA) (LLKKF:OTCMKTS) 告知 Nicholas Lindsay 博士的技术总监一职于 2022 年 9 月 30 日结束，此前他负责监督公司对 Kachi 项目的 DFS 和其他相关工作的 21 个月流。
公司要感谢 Lindsay 博士在此期间与我们的技术团队在最终可行性研究的各个方面的承诺和努力。 Lindsay 博士将继续担任 Lake Board 的非执行董事。
内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
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