

2022年年度报告

Sydney, 2022年10月3日, AEST (ABN Newswire) - Theta Gold Mines Limited ( ASX:TGM ) ( 3LM:FRA ) ( TGMGF:OTCMKTS ) 是一家黄金勘探和开发公司，通过其 74% 的子公司 Transvaal Gold Mining Estate Ltd (TGME) 在世界著名的南非金矿区。该公司的股票在澳大利亚证券交易所和美国场外交易市场双重上市，具有存托信托和清算 (DTC) 资格。



公司的 TGME 地下金矿项目（"项目"或"TGME 项目"）一期包括四个现有矿山，Beta、Frankfort、CDM 和 Rietfontein 矿山。该项目位于姆普马兰加省历史悠久的金矿小镇 Pilgrim's Rest 旁边，距离约翰内斯堡东北约 370 公里或内尔斯普雷特（省会城市）以北 95 公里，包括在广阔的潜在金矿中发现的 43 多个历史矿山620 平方公里（62,000 公顷）。



公司于 2022 年 7 月提交了第一份明确的可行性研究报告 (FS)，该报告通过重新开发 TGME 的黄金资产为生产提供了一条清晰的途径，目前专注于实现长期有机增长的整体战略，最初的开发重点是关于允许六座矿山以每年 160,000 盎司金的生产为目标。 TGME 项目（第一阶段）包括前四个矿山。



2021 年 4 月，Theta 宣布首个地下采矿储量为 419,000 盎司 @ 5.49 克/吨黄金，以及首个首个地下预可行性研究。采矿储量仅占 4.5 Moz 地下黄金资源的 16%，并且仅包含整个项目区域的三个矿山。



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内容关于 Theta Gold Mines Limited





Theta Gold Mines Limited (ASX:TGM) (OTCMKTS:TGMGF) 是一家黄金开发公司，在世界著名的南非金矿区拥有一系列潜在的黄金资产。这些资产包括几个地表和近地表高品位黄金项目，与该地区其他黄金生产商相比，这些项目具有成本优势。



Theta Gold Mines 核心项目位于姆普马兰加省历史悠久的金矿小镇 Pilgrim's Rest 旁边，距离约翰内斯堡东北约 370 公里的公路或内尔斯普雷特（姆普马兰加省首府）以北 95 公里。继 2011 年至 2015 年的小规模生产之后，公司目前正专注于在 TGME 工厂批准的占地面积内建设新的黄金加工厂，以及加工 Theta Open Pit 氧化金矿石。预计未来将进一步评估附近的地表和地下矿山和前景。



该公司的目标是主要围绕浅层、露天或平巷硬岩采矿资源建立一个超过 100Kozpa 的稳固生产平台。 Theta Gold Mines 可以进入超过 43 个历史矿山和勘探区，可以访问和探索，记录的历史产量超过 6.7Moz。