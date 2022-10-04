Etherstack 扩大与三星的 MCX 合作
Sydney, 2022年10月4日, AEST (ABN Newswire) - Etherstack plc (ASX:ESK) 宣布，该公司正在利用三星先进的 MCX 网络解决方案（利用 Etherstack 3GPP-适用于传统数字无线电网络互通的兼容互通功能 (IWF) 解决方案。
该联合解决方案使公共安全机构能够从其现有的数字网络技术迁移到三星提供的基于 4G/5G 的新 MCX 技术，同时认识到新的和现有的技术需要共存和互操作以供许多人使用未来几年。
该解决方案允许无缝迁移到三星 MCX 技术提供的新的高级服务，同时允许在过渡期间在现有数字无线电网络上保持基本的急救人员操作的连续性。这种混合网络运营在具有出色 4G/5G 覆盖的城市地区和交通走廊可能持续至少 3-7 年，而在蜂窝覆盖率低或不存在的区域和偏远地区则可能持续更长的时间。
三星电子网络业务全球销售和营销副总裁 Yong Chang 表示："三星一如既往地不断开辟新天地。我们针对急救人员的最新 MCX 解决方案正在全球网络中部署，现在有了 Etherstack，我们可以重新进入公共安全网络，利用现有基础设施实现从一个域到另一个域的经济高效迁移和互操作性。"他继续说道，"公共安全领域的成功迁移意味着了解最终用户的需求和操作要求以及他们的指挥和控制。这就是我们共同提供的。"
基于标准的演进
Etherstack 与三星合作，加强了他们对基于开放标准的演进和互操作性的承诺。
Etherstack 首席执行官 David Deacon 说："如果许多公共安全机构目前使用的传统'封闭'网络供应商不提供基于入口和出口的开放、现代标准，我们有解决办法。政府、公共安全机构和纳税人不能继续被反竞争行为挟持。"他继续说，"这些网络是必不可少的国家基础设施。"
新协议
新的五年全球合作协议强化了两家公司继续扩展三星的公共安全 MCX 解决方案的承诺，该解决方案结合了 Etherstack 的互通功能 (IWF) 网络元素。这些解决方案通常部署在运营商数据中心。
Etherstack 和三星目前在北美、南美、亚太地区和欧洲、中东和非洲地区的运营商处于不同的发展阶段进行多项追求。
2023 年，Etherstack 将在其 LMR-IWF 产品中提供对欧洲 TETRA 和 DMR 标准的支持，并由三星确定主要运营商。此更新解决方案的试点和部署讨论进展顺利。
该合作伙伴关系将 Etherstack 在数字 LMR 和 Push to Talk 软交换方面的二十年经验与三星为运营商提供的最新移动网络产品相结合，用于警察、消防和 EMT（救护车）等急救人员使用的公共安全通信。
内容关于 Etherstack Plc
Etherstack plc (ASX:ESK) 是全球领先的数字 LMR 行业无线技术许可商，该公司为主要的数字无线电通信标准（称为 APCO P25、TETRA 和 DMR）开发无线产品。在过去的 25 年中，超过 20 家无线设备制造商已获得 Etherstack 的 LMR 技术许可，用于其产品中。
MCPTT over LTE 是一种新兴的蜂窝标准，可在 4G 和 5G 蜂窝网络中提供公共安全级 PTT（一键通）解决方案。过去几年，电信运营商和最终用户机构对 MCPTT 服务和设备的需求一直在稳步增长，预计在未来 36-48 个月内将迅速增长。
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