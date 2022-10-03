与 WMC Energy 签订战略投资和承购协议
Sydney, 2022年10月6日, AEST (ABN Newswire) - 清洁锂开发商 Lake Resources NL (ASX:LKE) (LK1:FRA) (LLKKF:OTCMKTS) 宣布已与 WMC ENERGY BV (WMC) 签订有条件框架协议 (CFA)，以承购高达 25,000 mtpa 的来自 Kachi 项目的电池级锂和 WMC 在 Lake 的 10% 投资。
CFA的主要条款如下：
- 以每股 1.20 澳元的价格在 Lake 投资 10%，以支持 Kachi 项目的实现；
- 承购 Kachi 项目锂产品的 50%，LCE 达 25,000 公吨；
- 初始承购期限为 10 年，可选择将期限再延长 5 年；
- 承购将根据报价中的平均报价按商定的市场价格公式定价，并应用折扣。
CFA 受 Lake Resources 实现的一组标准条件的约束，包括：最终可行性研究 (DFS) 的最终确定；丁香示范厂的表现； WMC的尽职调查；以及符合适用产品规格的 LCE。
终审法院在满足上述先决条件后成为无条件。
Lake 执行主席 Stu Crow 表示：“CFA 与 WMC 及其欧洲和北美客户的供应链建立了长期战略联盟。"
“WMC Energy 拥有成为核燃料市场领导者的往绩记录，并扩展到包括锂在内的电池材料，主要服务于美国和欧洲的电动汽车锂离子电池供应链，满足其战略需求"，Crow 先生继续说道。
该协议加强了 Lake 的长期股东基础，并增加了为项目开发提取债务融资所需的股权部分。
Lake 的新任首席执行官兼总经理 David Dickson 表示，CFA 巩固了 Lake 以环保方式扩大 LCE 生产的能力，并为 WMC 等合作伙伴提供了参与 Lake 其他项目的机会。随着 Lake 着手开发这些相邻项目，越来越多的优质锂产品供应将提供给 WMC 及其在美国和欧洲的合作伙伴和客户。
迪克森先生说：“客户和消费者对锂项目的环境和道德证书的审查越来越多，特别是来自欧洲市场的锂项目推动了我们对可持续开采的关注。"
“WMC 很高兴能够支持 Lake Resources 努力使 Kachi 项目取得成功。根据 CFA 的参与将帮助 Lake Resources 扩大其在欧洲和北美锂离子电池供应链的下游足迹，使 Lake 能够最大程度地受益WMC 电池材料团队企业业务发展总监 Amrish Ritoe 表示，这些市场对碳酸锂等电池材料的需求预期会增长。
Ritoe 先生继续说道：“凭借我们在欧洲和北美的广泛网络，我们有能力与 Lake 和其他公司建立合作伙伴关系，这将帮助 Lake 加速 Kachi 项目的发展。"
内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
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