与SK On签订战略投资和承购协议
Sydney, 2022年10月12日, AEST (ABN Newswire) - 清洁锂开发商 Lake Resources NL (ASX:LKE) (LK1:FRA) (LLKKF:OTCMKTS) 表示已与 SK On Co., Ltd. (SK On) 签订有条件的框架协议，承购最多 25,000来自 Kachi 项目的每年吨 (tpa) 锂，其中包括 SK On 通过发行新普通股在 Lake 的 10% 投资。
终审法院的重要条款如下：
- 对 Lake 10% 股权的战略投资（2022 年 12 月 10 日之前的 20 个交易日 VWAP）
- Kachi 项目锂产品 50% 的承购量高达 25,000dmt (LCE)
- 最初的五年任期加上再五年的选择权
- 根据报价期内的平均报价，按照商定的市场价格公式进行承购定价。
CFA 受 Lake Resources 实现的一组标准条件的约束，包括： DFS；丁香示范工厂结果；财务尽职调查；和产品规格。
CFA 在满足先决条件后成为无条件的。
Lake 执行主席 Stu Crow 表示：“CFA 与 SK On 达成了一项长期战略协议，SK On 是世界上卓越的锂离子电池生产商之一，在北美市场的影响力不断扩大。"
他表示，该协议加强了 Lake 的长期股东基础，并增加了为项目开发提取债务融资所需的股权部分。
Lake 的新任首席执行官兼总经理 David Dickson 表示，CFA 巩固了 Lake 扩大对环境负责的生产的能力，并为 SK On 提供了参与 Lake 的其他项目的机会，因为他们正在开发以确保高质量锂产品的供应。可用于 SK On。
SK On 副总裁 Jinsuk Ryu 表示：“SK On 非常高兴与清洁锂开发商 Lake 执行这项 CFA，这可以让 SK On 为其美国供应链确保稳定的锂供应商。"
“Lake 特别适合 SK On 的 ESG 政策，因为它利用环境友好的直接锂提取技术生产锂。通过本 CFA，双方将加强相互合作，以推动未来获得可持续原材料来源的机会，"她说。
SK On 是业内发展最快的电池制造商之一，在美国、中国、匈牙利和韩国等国家设有电池生产设施。 SK On 是韩国第二大企业集团 SK 集团的子公司，为福特汽车公司、现代汽车公司和大众汽车等主要汽车制造商提供电池。
SK On 已同意此市场发布。 Lake 将尽快与 SK On 向市场通报实施 CFA 的进展情况。
Lake 在本次交易中由 New Electric Partners (www.newep.com) 提供建议。
内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
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