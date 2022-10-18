莱克加强执行团队
Sydney, 2022年10月18日, AEST (ABN Newswire) - Lake Resources NL (ASX:LKE) (LK1:FRA) (LLKKF:OTCMKTS) 已任命 Scott Munro 先生担任新设立的技术、战略和风险高级副总裁职位。这是加强和拓宽 Lake Resources 管理团队经验并建立长期业务的关键任命。
Lake 执行主席 Stuart Crow 表示：“随着公司向资源开发过渡，这一角色将领导公司的技术参与，并将支持战略和风险流程的持续发展，以支持利益相关者的长期价值创造。"
“这是 Lake 实现年产 10 万吨高纯度锂的理想目标的一部分；支持 Lake 成为全球领先的锂生产商的目标。"
Munro 先生在战略合作伙伴关系、企业战略规划和技术开发方面拥有丰富的经验和技能。
此外，Munro 先生还拥有创建新业务单元并快速发展它们以实现大规模工业发展的经验。
“随着公司在高增长的锂市场从勘探向开发和生产过渡，Lake 认识到需要长期规划和战略关系的价值，以支持公司增长，"克劳先生说。
Munro 先生曾监督国际市场上大型工业项目的成功交付，并拥有广泛的经验，包括一般管理、战略规划、伙伴关系发展和监督技术开发。
他之前的职位包括 McDermott International 的企业发展官，在担任公司美洲、欧洲和非洲 (AEA) 业务部门的业务部门负责人期间负责战略制定，并监督其重新进入这些地理区域。
除了这些主要角色之外，Munro 先生还在 McDermott / Baker Hughes 合资咨询公司、io 咨询公司和低碳技术开发业务 NETPower 的董事会任职，因为它正在通过试点工厂交付。
这一角色将成为 Lake 新执行结构的一部分，与首席运营官和新任命的首席数字官一起工作。
在任命 Munro 先生之前，任命了 David Dickson 先生担任首席执行官兼董事总经理。 Dickson 先生是一位行业领导者，在整个能源领域的工程、建筑和 EPC 成本管理方面拥有 30 多年的经验。他在成功交付数十亿美元的资源项目方面有着良好的记录。
内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
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