为 NAL 运输签署魁北克铁路合同
Brisbane, 2022年10月18日, AEST (ABN Newswire) - 新兴锂生产商 Sayona Mining Limited (ASX:SYA) (DML:FRA) (SYAXF:OTCMKTS) 为其北美锂 (NAL) 业务开发了一种运输解决方案，魁北克铁路运营商获得了交付 NAL 锂辉石（锂）的合同) 集中到港口。
根据协议，Solurail Logistique Inc. 是一家专注于大宗转运和铁路物流的 Val d'Or 公司，将负责将锂从 La Corne 的 NAL 业务运输到三河港，然后交付给客户。
这份价值 4300 万加元（约合 4800 万澳元）的合同包括租赁 110 辆机车车辆（铁路车辆），并提供设备用于 NAL 于 2023 年第一季度重新开始生产。
该协议是在 NAL 最近在重新开始生产方面取得进展之后达成的，包括选择采矿运营商、魁北克公司 L. Fournier 和 Fils，许可和采购已基本完成。 Sayona 还启动了在 NAL 生产碳酸锂的预可行性研究，评估包括氢氧化锂在内的下游加工方案。
Sayona Quebec 首席执行官 Guy Laliberte 表示，该协议标志着 NAL 重启运营的又一重要步骤。
Laliberte 先生说：“我们很高兴与一家当地公司合作，这将使 Sayona 能够轻松地通过铁路为其客户提供服务，同时在该地区建立更多的根基。"
“Solurail 在 Abitibi-Temiscamingue 地区的战略位置及其在转运和货运代理方面的专业知识是有助于实现我们共同目标的关键要素，因为我们在魁北克推进这种关键电池金属的生产。"
作为转运和转运专家，Solurail 运营着魁北克西北部唯一的铁路终点站之一，配备适当的设备，可以高效、安全地开展大规模运营。它还提供综合多式联运服务，通过其公路和铁路合作伙伴运输大量货物。
Sayona 的董事总经理 Brett Lynch 评论说：“确保进入市场的必要途径是我们重启 NAL 运营工作的关键部分。我们决心雇佣尽可能多的本地供应商，以促进与当地利益相关者的更多接触，从而提升魁北克的地位作为北美领先的电池金属供应商。"
内容关于 Sayona Mining Ltd
Sayona Mining Limited (ASX:SYA) (OTCMKTS:SYAXF) 是一家在澳大利亚证券交易所上市的 (SYA) 公司，专注于采购和开发制造锂离子电池所需的原材料，以用于快速增长的新兴绿色技术领域.该公司在加拿大魁北克省和西澳大利亚州拥有锂矿项目。
请访问我们的网站 www.sayonamining.com.au
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