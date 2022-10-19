

Theta Gold 与 Sprott 签订 1.1 亿澳元的条款清单

Sydney, 2022年10月19日, AEST (ABN Newswire) - Theta Gold Mines Limited ( ASX:TGM ) ( 3LM:FRA ) ( TGMGF:OTCMKTS ) 很高兴地宣布，它已与 Sprott Resource Streaming and Royalty Corporation (" Sprott"），根据该协议，Sprott 将预付 7,000 万美元（约 1.1 亿澳元）现金，以换取 Theta 的 TGME 黄金项目（“项目"）的黄金流。该项目预计将在其矿山寿命 (“LOM") 内向 Sprott 交付多达 100,000 盎司的黄金，Sprott 将为此支付流下交付的每盎司黄金价格的 10%。 Theta 可以选择根据预先商定的价格回购 50% 的流，然后 Theta 将提供 2% 的持续黄金产量。在初始黄金交割之前，Theta 将每半年以现金或股票（以 5 天成交量加权平均价格（“VWAP"）的 10% 折扣）支付 Sprott 每年 9.5% 的利息。资金推进。



根据条款清单，完成的先决条件包括完成技术、法律、环境和社会尽职调查，收到和审查项目的最终开发预算和时间表，完成最终文件，以及收到适用的环境许可、营业执照和监管批准。



计划于 2023 年第一季度完成交割，资金将用于建设位于南非姆普马兰加省东德兰士瓦金矿的 TGME 黄金项目。



由 Sprott 聘请的外部顾问组成的尽职调查团队应立即启动；在圆满结束后，Sprott 与 Theta Gold 之间的具有约束力的黄金流协议将最终确定、执行并向市场详细公布。



总部位于悉尼的债务专家卡马拉集团正在为公司提供建议并代表公司完成这一项目融资流程。



Theta 执行主席 Bill Guy 先生评论说：“我们非常高兴地宣布，我们在 TGME 黄金项目建设的项目融资工作中取得了这一重要里程碑。Sprott Streaming and Royalty 是经验丰富且备受推崇的项目融资合作伙伴。采矿业；其母公司 Sprott Inc. 是纽约证券交易所 (NYSE) 和多伦多证券交易所双重上市集团，我们很高兴能与 Sprott 合作重建南非的第一个金矿。



“与直接债务融资相比，流式交易是一种对现金流更友好的融资方式。对于初创项目而言，其独特的还款机制为公司提供了管理现金流的灵活性，只要最低黄金满足交货要求。



“一旦 Sprott 资金完成，公司可能承诺进一步升级我们的矿石储备基地，并有可能进一步扩大我们的总矿产资源，以增加现有第一阶段最终可行性研究矿山的生产规模和矿山寿命时间表，从而为我们的股东创造持续的显着价值增长。



“公司最近发布了该项目的最终可行性研究 (FS)，证明了水平采场地下采矿和碾磨作业具有稳健的经济性，初始资本成本低，回报率高。当地正在进行环境影响评估 (EIS)预计将在今年晚些时候完成，以及正在申请的两个用水许可证（WUL）的最终批准"。



关于 SPROTT INC



Sprott Inc. ( TSE:SII ) 是贵金属和实物资产投资领域的全球领导者。我们是专家。我们深入的知识、经验和关系将我们与通才区分开来。我们的投资策略包括交易所上市产品、管理股票、私人策略和经纪业务。 Sprott 在多伦多、纽约和伦敦设有办事处，公司的普通股在纽约证券交易所和多伦多证券交易所上市，代码为 (SII)。欲了解更多信息，请访问 www.sprott.com。作为 Sprott Inc. 私人战略的一部分，Sprott Streaming 和版税为矿业公司提供灵活、定制的资金包，用于项目开发、收购和扩张。





内容关于 Theta Gold Mines Limited





Theta Gold Mines Limited (ASX:TGM) (OTCMKTS:TGMGF) 是一家黄金开发公司，在世界著名的南非金矿区拥有一系列潜在的黄金资产。这些资产包括几个地表和近地表高品位黄金项目，与该地区其他黄金生产商相比，这些项目具有成本优势。



Theta Gold Mines 核心项目位于姆普马兰加省历史悠久的金矿小镇 Pilgrim's Rest 旁边，距离约翰内斯堡东北约 370 公里的公路或内尔斯普雷特（姆普马兰加省首府）以北 95 公里。继 2011 年至 2015 年的小规模生产之后，公司目前正专注于在 TGME 工厂批准的占地面积内建设新的黄金加工厂，以及加工 Theta Open Pit 氧化金矿石。预计未来将进一步评估附近的地表和地下矿山和前景。



该公司的目标是主要围绕浅层、露天或平巷硬岩采矿资源建立一个超过 100Kozpa 的稳固生产平台。 Theta Gold Mines 可以进入超过 43 个历史矿山和勘探区，可以访问和探索，记录的历史产量超过 6.7Moz。