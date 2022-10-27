致股东的年度报告
Sydney, 2022年10月27日, AEST (ABN Newswire) - Lake Resources NL (ASX:LKE) (LK1:FRA) (LLKKF:OTCMKTS) 正在寻求使用离子交换技术生产可持续的高纯度锂。
Lake 旨在提供对环境影响最小的高纯度电池级产品，并提供可观的 ESG 优势。
该公司正在敲定其卡奇锂项目年产 50,000 吨 (tpa) LCE 的最终可行性研究。
除了 Cauchari、Olaroz 和 Paso 的其他锂项目之外，作为"TARGET 100"的一部分，Lake 计划到 2030 年在阿根廷的"锂三角"生产 100,000 吨/年的锂，其中世界上 40% 的锂以最低的成本生产。
一级电动汽车和电池制造商一直在其供应链中寻求更可持续、更负责任的材料，这推动了对 Lake 产品的需求。
随着分析师指出电池质量锂的供应短缺日益严重，Lake 的项目在正确的时间处于正确的位置，因为我们希望开始开发生产。
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https://abnnewswire.net/lnk/8148250R
内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
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