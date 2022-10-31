季度活动报告
Sydney, 2022年10月31日, AEST (ABN Newswire) - Lake Resources NL (ASX:LKE) (LK1:FRA) (LLKKF:OTCMKTS) 正在为向电池材料供应链提供清洁的解决方案，为能源转型提供动力。 Lake 使用来自加利福尼亚州丁香解决方案公司 (Lilac) 的颠覆性离子交换萃取技术，该技术正在进入旗舰 Kachi 项目，用于高效生产具有显着 ESG 效益的高纯度锂。盐水处理不涉及采矿。
Kachi 卤水锂项目的目标是年产 50,000 吨碳酸锂。根据标准项目融资条款（ASX 2021 年 8 月 11 日发布），Kachi 指示性地通过英国出口金融和加拿大 EDC 的长期低成本项目融资为 Kachi 的开发所需总融资的约 70% 提供资金投入生产。
Lake 的开发计划使用具有成本效益的 DLE 方法，使 Lake 能够以强大的 ESG 效益、低碳 (CO2) 足迹、低水和低土地使用量快速进入市场。
已从试点工厂模块生产出高纯度电池级碳酸锂（纯度 99.97%）（ASX 发布于 2020 年 10 月 20 日）。
*要查看完整的季度报告，请访问：
https://abnnewswire.net/lnk/952864ZN
内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
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