Lake 任命 Karen Greene 女士为高级副总裁领导投资者关系
Sydney, 2022年11月7日, AEST (ABN Newswire) - Lake Resources NL (ASX:LKE) (LK1:FRA) (LLKKF:OTCMKTS) 很高兴地宣布任命 Karen Greene 领导 Lake Resources 的投资者关系。这是加强和拓宽 Lake Resources 管理团队经验并建立长期业务的关键任命。
- 成功建立和实施投资者关系计划，瞄准和转变投资者基础。
- 丰富的资本市场经验。
- 在战略营销和传播活动方面有良好的记录。
- 业务转型和增长的经验丰富的领导者。
- ESG 经验。
Greene 女士是一位卓有成就的投资者关系主管，在领先的美国公司拥有超过 20 年的经验。
她的投资者关系领导经验包括全球客户体验和企业传播高级副总裁、多伦多 Q4 Inc 高级领导团队成员；并在美国 Hamilton Lane Corp 和 Actua Corporation 担任公共投资者关系董事总经理。
Lake 执行主席 Stuart Crow 先生表示，供应链中对环境、社会和治理考虑的日益关注意味着锂矿行业将在其可持续性方面受到更严格的审查，任命具有美国市场经验的 Greene 女士认识到了这一点。
"她还拥有帮助公司成长和成熟的实践经验，以及在我们推进更清洁的锂生产方式时的品牌和营销专业知识。
Lake 首席执行官 David Dickson 表示，随着 Lake 进入下一阶段的增长，它认识到与投资界交流 Lake 的战略、进展和里程碑以及继续与当前和潜在股东建立牢固关系的重要性。
Greene 女士拥有波士顿大学和坦普尔大学院长名单的工商管理硕士学位；和学士学位，政治学，院长名单，罗切斯特大学和法国巴黎索邦大学。
任命 Greene 女士是在任命 David Dickson 先生担任首席执行官和董事总经理之后。 Dickson 先生是一位行业领导者，在整个能源领域的工程、建筑和 EPC 成本管理方面拥有 30 多年的经验。他在成功交付数十亿美元的资源项目方面有着良好的记录。
内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
|
|
相关企业
Lake Resources NL